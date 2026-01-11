Federico Girotti debutó con Alianza Lima ante Independiente en la Serie Río de La Plata y lo hizo jugando al lado de Paolo Guerrero, con quien compartió posición en el ataque. Pese a que se desempeña como ‘9′, el argentino reveló como se sintió en la cancha junto al ‘Depredador’.

"Me tocó hacer el retroceso de extremo por derecha. Es una posición nueva. Lo hice en San Lorenzo un poco, ahora jugando con Paolo. Es un poco acostumbrarse a eso, pero para lo que necesite el equipo, ahí voy a estar", expresó en ESPN.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Girotti cumplió con lo que el comando técnico le pidió en la cancha, aunque es consciente de que se acomoda mejor jugando como centrodelantero. Eso sí, conoce su nueva posición y espera adaptarse rápido para darle lo mejor a Alianza Lima.

"VAMOS A IR POR EL CAMPEONATO Y POR CLASIFICAR EN LA #LIBERTADORES" Federico Girotti y su nuevo desafío en Alianza Lima.



🏆 #Serie2026

📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi

📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/eRZSmqKazd — SportsCenter (@SC_ESPN) January 11, 2026

Por otro lado, el argentino explicó por qué decidió continuar su carrera en el cuadro blanquiazul. “Los había enfrentado el año pasado en Copa con Talleres y me había gustado mucho el club. Después llegó el llamado, a fin de año, contándome el proyecto. Se incorporaron jugadores de primer nivel”, comentó.

En el próximo partido, Alianza Lima enfrentará a Unión de Santa Fe este miércoles 14 de enero desde las 4:154 p.m. (hora peruana), por la segunda jornada de la Serie Río de La Plata.