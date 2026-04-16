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¡De malas! Federico Girotti sufre lesión y se perderá los próximos partidos de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)
¡De malas! Federico Girotti sufre lesión y se perderá los próximos partidos de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)
Por Redacción EC

Federico Girotti reapareció en Alianza Lima al ingresar en el segundo tiempo contra ADT el último martes en Tarma. El argentino jugó unos minutos, pero sufrió una lesión en el hombro que lo alejaría de las canchas un tiempo prolongado.

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