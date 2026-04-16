Federico Girotti reapareció en Alianza Lima al ingresar en el segundo tiempo contra ADT el último martes en Tarma. El argentino jugó unos minutos, pero sufrió una lesión en el hombro que lo alejaría de las canchas un tiempo prolongado.

Según informó L1 Radio, el delantero argentino presenta una luxación en el hombro izquierdo y estará de baja por lo menos tres semanas. De acuerdo a la información, al jugador tuvieron que acomodarle el hombro al finalizar el encuentro.

Esta situación complica a Girotti y también a Alianza Lima, pues el comando técnico que dirige Pablo Guede empezaba a darle minutos otra vez en cancha. El atacante volvería a la acción, en el mejor escenario, en la segunda semana de mayo.

Federico Girotti. (Foto: Alianza Lima)

Por ahora, el foco de Girotti está puesto en recuperarse pronto para volver a jugar. Su deseo es tener continuidad a pesar de que en estos primeros meses de la temporada no ha tenido muchos minutos en el campo de juego, a diferencia de Paolo Guerrero y Luis Ramos, quienes han jugado más.

Girotti se lesionó en el partido contra ADT tras caer sobre su hombro izquierdo cuando intentaba generar una chance de gol para Alianza Lima. El jugador fue atendido y luego continuó jugando, pero la lesión le pasó factura.

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