La selección boliviana logró la proeza de clasificar al repechaje del Mundial 2026 tras vencer por 1-0 a Brasil en el Estadio Municipal de El Alto. Guillermo Viscarra, portero de Alianza Lima, fue parte fundamental de este logro.

El cuadro ‘íntimo’ no dudó en felicitar a su arquero con una publicación en sus redes sociales.

“Nuestro arquero Guillermo Viscarra irá al repechaje con la Selección de Bolivia en busca del sueño mundialista. Toda la familia blanquiazul celebra contigo, Billy”, publicó en sus redes sociales.

El portero de Alianza Lima fue titular en ‘La Verde’ en 14 de los 18 encuentros de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, en donde recibió 31 goles.

