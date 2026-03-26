Alianza Lima no dejó pasar el gran momento de Guillermo Viscarra y le dedicó un mensaje especial en redes sociales luego de que el arquero clasificara con Bolivia a la final del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026. “¡Solo un paso más, Billy!”, fue el mensaje del club íntimo, destacando el esfuerzo de su jugador en una noche clave.

¡Solo un paso más, Billy!👏🏾💙 pic.twitter.com/N2uAWfavNS — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) March 27, 2026

El portero tuvo participación en la victoria 2-1 de Bolivia sobre Surinam, en un duelo intenso disputado en Monterrey. El equipo altiplánico comenzó en desventaja tras el gol de Liam van Gelderen a los 48 minutos, lo que complicaba sus aspiraciones de seguir en carrera.

Sin embargo, Bolivia reaccionó a tiempo y logró darle vuelta al marcador con anotaciones de Moisés Paniagua a los 72’ y Miguel Terceros de penal a los 79’, desatando la celebración del plantel y acercándose a un objetivo que parecía lejano.

Con este resultado, Bolivia quedó a un paso de volver a una Copa del Mundo tras más de tres décadas y ahora deberá enfrentar a Irak por el último cupo. Mientras tanto, Viscarra recibe el respaldo de Alianza Lima, que sigue de cerca el camino de su arquero en este momento histórico.