Por Redacción EC

Alianza Lima no dejó pasar el gran momento de Guillermo Viscarra y le dedicó un mensaje especial en redes sociales luego de que el arquero clasificara con Bolivia a la final del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026. “¡Solo un paso más, Billy!”, fue el mensaje del club íntimo, destacando el esfuerzo de su jugador en una noche clave.

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