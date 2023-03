Lo de la noche del miércoles en Matute fue una fiesta total para Alianza Lima. El cuadro blanquiazul presentó a su equipo femenino lleno de orgullo por todo lo que están haciendo en esta división. Si bien el resultado no fue el esperado ante un rival de otro nivel como Colo Colo, el cuadro victoriano está dando pasos que se deben seguir.

Estadio lleno, hinchas identificados con su equipo, familias enteras con los colores, activaciones de diversas marcas, Comando Sur alentando y un equipo que peleó ante un Colo Colo que si bien se llevó la victoria (3-0), también mostró el camino hacia donde debe apuntar el fútbol femenino peruano.

De la mano de Luis Mena, exfutbolista que jugó en los albos en dos periodos (1996-2000 y 2002-2014), el ‘Cacique’ busca ser protagonista a nivel continental y volver a la Copa Libertadores luego de 5 años. Y en Matute mostró su potencial.

El elenco chileno fue superior a Alianza Lima desde el inicio tanto en lo físico como en el juego. ¿La razón? En Chile han tomado conciencia que parte del éxito es que las jugadoras de fútbol femenino tienen que ser profesionales. Tener un contrato, con un sueldo que les permita dedicarse solo al fútbol. Aún están lejos del modelo perfecto, pero Luis Mena nos explica cómo están avanzando.

“En Chile salió una ley el año pasado donde declara que desde este año en el fútbol femenino el 50% de jugadoras de todos los clubes deben tener contrato profesional. Estamos dando un pase adelante. El segundo año será el 70% y el tercer año llegar al 100% de las jugadoras con contrato”, nos dice en conversación exclusiva tras el encuentro ante Alianza Lima.

En el fútbol peruano femenino aún estamos lejos de eso. Hoy está en manos de cada club ver si le hacen contrato profesional a sus jugadoras. Se saben de los siete casos que presentó Alianza Lima el año pasado, a las que se unirían algunas más para este año. Universitario también tiene a algunas chicas bajo esa modalidad. Los demás clubes están lejos de eso.

“Colo Colo va un paso adelante porque tiene contrato a todas las jugadoras del plantel, incluso a las más jóvenes se les ayuda de forma económica y queremos seguir creciendo. Este año, por primera vez, se entregó un camarín exclusivo para el fútbol femenino y estamos luchando para tener nuestro propio campo deportivo que sea netamente del fútbol femenino”, nos sigue contando el técnico chileno.

Por eso tiene a jugadoras como Corina Clavijo, que el año pasado jugó en Cruzeiro, y Fernanda Ramírez, que juega en la selección chilena. Yessenia López también forma parte de la selección que jugó el repechaje para el Mundial de Nueva Zelanda.

Pero Luis Mena siente que hay algo que aún les falta y que tiene Alianza Lima en abundancia: la convocatoria de público. “Estamos al debe en muchas cosas. Esto que mostró Alianza Lima es envidiable en el fútbol chileno, nos gustaría tener el marco de público, el compromiso de la gente con la institución porque de verdad fue maravilloso, el espectáculo, el recibimiento que tuvieron las jugadoras de Alianza, en ese sentido estamos al debe y tenemos que capacitarnos en todas las áreas para seguir profesionalizándose y el fútbol sudamericano crezca y podamos tener más jugadoras representándonos en las mejores ligas”, comentó Mena.

Esa superioridad de Colo Colo también se debe a que Luis Mena estudio al milímetro al elenco de Alianza Lima e incluso tuvo el interés de llevarse a dos jugadoras, pero no quiso revelar los nombres. “Lo vengo siguiendo desde hace mucho tiempo, es un equipo que tiene un par de jugadoras muy interesantes, que nosotros lo analizamos en su momento para poder llevarlas a Colo Colo, así que lo teníamos bastante estudiado. Sabíamos bien con quien nos íbamos a enfrentar. Le deseo lo mejor porque tienen un tremendo equipo muy bien conformado y con muchas posibilidades de lograr un nuevo título en el fútbol peruano”, acotó el entrenador chileno.

Asimismo, Mena apunta que no solo las futbolistas deben crecer, también todo el ámbito que rodea al fútbol femenino, como el arbitraje, ya que la réferi Milagros Arruela no estuvo a la altura en Matute. “Del arbitraje no me gusta hablar mucho, ni a favor, ni en contra. Sé que siqueremos seguir profesionalizando esto del fútbol femenino, todos tenemos que seguir creciendo, capacitándonos y mejorar en todos los aspectos. Como te digo, más allá de los errores arbitrales, me enfoco más en el buen trabajo que hizo mi equipo en líneas generales”.

Mea culpa de Adriana Lúcar

Alianza Lima vivió una fiesta pese a que el resultado no las acompañó. Por eso la capitana Adriana Lúcar hace su balance ante lo vivido. “Hay muchas cosas tenemos que corregir, tenemos que ver el partido y con el profesor veremos punto por punto en que mejorar, porque nosotros sabíamos que iba a ser un partido complicado, pero también sabíamos que el partido pasa y nosotros tenemos que prepararnos para el campeonato que inicia el primero de abril”, manifestó Adriana a este diario.

“Creo que ha sido un partido muy físico desde el primer minuto. Las chicas cometieron muchas faltas, que te puedo decir, así es el fútbol, hay partidos que son así, hay otros que no y este era un partido amistoso y terminó de esta manera. Heidy es una jugadora muy buena y con mucha sangre”, sentenció la atacante sobre la expulsión que sufrió Heidy Padilla.

Plantel de Alianza Lima Femenino 2023

Nombre Fiorella Valverde María Dávila Patricia García Catherine Bringas Yamile Rivas Gianella Romero Tifani Molina Xiomara Canales Yomira Tocilla Rosa Castro Allison Reyes Amparo Chuquival Yoselina Miranda Neidy Romero Lucerito Huaman Allison Azabache Sandra Arévalo Elsa Tapullima Emily Flores Myriam Tristán Sandra Ibarguen Heidy Padilla Birka Ruíz Sashenka Porras Anais Vilca Sandy Dorador Adriana Lúcar Jhon Alber Ortiz Arce - Entrenador

