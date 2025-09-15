El bailecito de Lúcar a lo Barcos y un récord que acerca a Alianza al ‘bi’: lo que no se vio del épico 2-1 a la ‘U’ con dos ‘joyas’ en Campo Mar

La antesala advertía un partido difícil: en la cancha del archirrival y frente a un Universitario invicto. Sin embargo, Alianza Lima se impuso con solvencia en el clásico 31 del fútbol femenino y gracias a dos ‘joyas’ de Adriana Lúcar y Emily Flores se quedó con los tres puntos y con el liderato del Torneo Clausura.

En Campo Mar U, Alianza Lima se sintió cómodo. Aunque los gritos y las arengas eran todas a favor del cuadro local, el cuadro de José Letelier supo plantarse en la cancha y llegar poco al arco de Gabriela Bórquez. El primer gol, el de Emily Flores es una clara muestra de que era la tarde del cuadro íntimo.

Heidy Padilla por la banda. Pisa, avanza y cuando ve cruzar a Emily Flores saca un pase tan venenoso como efectivo con una ‘huachita’ de por medio. La lucidez para la asistencia rompe el bloque defensivo. La escena concluye con una definición celestial de la ‘Peque’, una ‘joya’: derechazo que se clava en el segundo palo.

Era el minuto 15 y hasta entonces había sido Universitario el que más parecía acercarse al primer gol para quebrar el cero. Pero ahí estaba la ‘Peque’, gigante, para celebrar en Campo Mar.

Felizmente para Universitario la paridad no tardó en llegar. Penal para los cremas y Catalina Usme celebra y a la vez calma la ansiedad en Campo Mar. Lo que no sabían es que la goleadora histórica estaba esperando el momento para aparecer en su máximo esplendor con otra ‘joyita’ de definición.

Casi en el suspiro del primer tiempo, un lateral permite a Alianza recuperar la pelota por el sector derecho. Sale el centro a media altura y sin marca que oponga resistencia, Adriana aparece con total libertad para empalmar de bolea y vencer a Bórquez, que vio pasar la redonda por entre sus manos, pero sin la suficiente fuerza para detenerla. Otro golazo, esta vez para el 2-1.

Y entonces vino el festejo: sonrisa grande y luego un bailecito similar al de Hernán Barcos al estilo “abuelito”. Los abrazos, las felicitaciones y de fondo las tribunas de Campo Mar con los hinchas cremas en silencio.

Adriana sumó 4 goles en clásicos y 94 tantos en la Liga 1, además de otros cuatro más en Copa Libertadores. En total 98 goles oficiales sin contar otros cinco en amistosos. La goleadora histórica está a seis goles de los 100 en el torneo local. Todo un récord.

Con el triunfo, Alianza Lima alcanzó la cima con 24 puntos, tres por encima de Universitario que se quedó en el segundo lugar luego de ocho fechas. Cabe recordar que las blanquiazules se llevaron el título del Apertura con el nuevo formato de dos torneos cortos.

