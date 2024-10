Cuando Angie Castañeda afirmó que tenían “expectativas muy altas” de cara a la Copa Libertadores Femenina 2024 no exageró, mucho menos fue una de esas frases que se dicen sin sentir. Las palabras de la colombiana llevan consigo la verdad de un equipo que busca el paso siguiente luedo de saberse dominador de la Liga Femenina peruana -tres títulos en los últimos cuatro años-: empezar a competir -competir de verdad- afuera, en la dura tierra de los torneos internacionales. Y Alianza Lima Femenino no solo lo sueña, sino que trabaja para conseguirlo. Por eso el triunfo por 2-0 ante Santiago Morning de Chile no debe sorprender, sí invitar a la ilusión.

La diestra mágica de Castañeda es lo que se pide de un refuerzo: categoría, jerarquía. En cada pase, cada amague, la colombiana, para muchos la mejor extranjera que vino para jugar nen Alianza, escribe el rumbo de la institución victoriana. De su pie nació el primer tanto íntimo, el de Adriana Lúcar (15′), quien seguramente será recordada como una histórica delantera que llegó a Matute para escribir su nombre en las páginas doradas del club. La ‘Bombardera’ aprovechó un gran pase de Angie para poner el 1-0 y anotar su tercer tanto en la historia de la Libertadores, siendo la segunda peruana más goleadora del torneo.

A diferencia de otras participaciones, esta vez un equipo peruano mostró superioridad en el campo. Pese a un inicio complicado en el que Santiago Morning dominó y generó peligro en base a un juego físico, Alianza supo resistir y luego emparejar. El gol de Lúcar fue casi un golpe de ‘nocaut’ para las chilenas que después del minuto 15 no volvieron a entrar en ritmo de partido. Las estadísticas avalan el buen planteamiento del técnico José Letelier y el juego de sus dirigidas: 52% de posesión, once remates (tres a puerta) y 70% de precisión en los pases.

Revive los goles de Alianza Lima Femenino en la victoria ante Santiago Morning de Chile por la primera fecha de la Copa Libertadores Femenina:

🎯⚽ ¡Goles de Adriana Lúcar y Emily Flores para los primeros tres puntos de @AlianzaLimaFF 🇵🇪 en la CONMEBOL #LibertadoresFEM 2024.#LaGloriaEsDeEllas pic.twitter.com/akK0ZS0Q4c — CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 5, 2024

Y así como golpeó en el primer tramo del partido, lo mismo ocurrió en la segunda mitad. A los 65′, Emily Flores puso el 2-0 con un verdadero golazo. La ‘Peque’ de inmenso talento agarró un rebote para golpear sutilmente el balón en el aire y colgar a la portera rival.

“La unión del equipo fue lo más importante y hoy hemos demostrado que somos un gran equipo, que estamos muy afianzados y que hemos venido a conseguir el objetivo”, comentó Lúcar al término del encuentro. Alianza Lima es el mejor club del Perú en la historia de la Libertadores Femenina gracias a sus tres triunfos (el de ahora y los otros dos conseguidos en la edición de 2021), eso ha quedado claro. Pero ahora buscan ir más allá, avanzar incluso más que aquel histórico pase a cuartos de final hace tres años. Argumentos tienen y de sobra.

Alianza Lima Femenino

Sus triunfos en la Libertadores Femenina Resultado Goles 2021 1-0 U de Chile (CHI) Adriana Lúcar 2021 5-0 Real Tomayapo (BOL) Dorador, Bonilla, Tristá, Vilca, Reyes 2024 2-0 Santiago Morning (CHI) Lúcar, Castañeda

Un proyecto que ilusiona

Quizá Bruno Marioni, gerente deportivo de Alianza Lima, se equivocó de equipo cuando afirmó en reiteradas ocasiones que tienen a la mejor oncena del fútbol peruno. Quizá se quiso referir a las íntimas y no al equipo masculino que este año no ganó el Apertura y le dejó servido el título del Clausura a Universitario. Porque las dirigidas por José Letelier están demostrando que sí tienen como base un proyecto serio que invita al hincha a soñar en la Libertadores que se viene disputando en Cali, Colombia.

Con Sisy Quiroz a la cabeza y un grupo de trabajo totalmente competente, el cuadro victoriano está acertando en los pasos que viene dando, sobre todo en sus contrataciones. Las brasileñas Rafa Maques y Thaisa Assuncao, además de la colombiana Angie Castañeda, fueron piezas clave para el título nacional de este año. Y para la Copa llegaron la portera nacional Karla López, las defensoras brasileñas Rayane Rodriguez y Ariane Cabrera y la delantera colombiana Kena Romero. Las dos brasileñas fueron titulares en defensa y destacaron junto a Tifani Molina y Yomira Tacilla.

Es decir, Alianza supo mantener una base con Maryory Sánchez en el arco y Adriana Lúcar como ‘9′, y reforzar sectores claves para afrontar un torneo tan importante como competitivo. Invirtió lo que era necesario para convencer a jugadoras del extranjero a llegar a un fútbol que aún es amateur, pero brindándoles la chance de jugar en un equipo grande, sentir su hinchada. “Desde que llegué me sentí como en casa, identificada con el club y la gran hinchada”, comentó Assuncao.

Con orden táctico como primer mandamiento y libertad para moverse en ataque, las dirigidas por José Letelier ahora esperan por el siguiente rival: Deportivo Cali de Colombia. El duelo se jugará el lunes 7 de octubre en el Estadio Ypané de Cali. Para hacer historia, saben bien en Alianza, tienen que creer que pueden ganar incluso a las locales y en su cancha.