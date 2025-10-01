Alianza en la Copa Libertadores Femenina: ¿hasta dónde puede llegar el equipo que lidera la goleadora histórica Adriana Lúcar?

En octubre, Alianza Lima Femenino se presentará en Argentina con la misión escribir el capítulo más importante de su historia continental. Como campeón nacional, el equipo dirigido por José Letelier enfrentará la Copa Libertadores Femenina 2025, y quiere salir vivo del bautizado ‘grupo de la muerte’. A continuación, conoce todo lo que rodea a la participación blanquiazul en el torneo más importante del fútbol de mujeres sudamericano.

Alianza llega a esta edición cargando una mochila histórica. Sus mejores participaciones fueron los cuartos de final alcanzados en 2021 y 2024, pero nunca ha logrado meterse entre las cuatro mejores de Sudamérica. La directiva blanquiazul entiende que este es el momento para romper esa barrera y pelear de igual a igual con los gigantes del continente.

La meta es competir de verdad contra equipos que históricamente han dominado el torneo continental.

Los refuerzos que cambian la ecuación

La directiva blanquiazul sumó cinco incorporaciones internacionales de cara al desafío internacional. Cada fichaje responde a una necesidad detectada durante la planificación.

En el ataque, el equipo apostó por perfiles complementarios. Diana Borges, procedente de Cabo Verde y con experiencia en clubes portugueses, se sumó al equipo para brindarle explosividad. Juega por un extremo, pero tiene la versatilidad necesaria para sumar al ataque desde el centro.

Joyce Amara, brasileña con pasado en Taubaté, Atlético Paranaense y Mineiro, también llegó para potenciar la ofensiva, por fuera y como segunda delantera, mientras que Karol Lins, destaca como delantera central y promete aportar la experiencia que faltaba en la zona de definición.

La cuarta en arribar fue Kaila Gomes, brasileña de 25 años, quien representa la velocidad que Alianza necesita para explotar contraataques. Su capacidad para encontrar espacios podría ser letal contra rivales que propongan juego de posesión. La defensora quiere adueñarse de la banda izquierda del conjunto victoriano.

Finalmente llegó Estefanía González, mediocampista colombiana de 25 años con pasado en Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional de Colombia, Nacional de Uruguay y FC Dornbirn de Austria), quien ha sabe lo que es vestir la camiseta de la selección de su país y jugar a nivel continental. Ocupará el vacío dejado por Birka Ruiz, una de las joyas del equipo, quien no logró recuperarse de una lesión en el tendón de Aquiles.

“Es una futbolista dinámica, con gran capacidad para moverse entre líneas y aportar claridad en el último pase”, destacó sobre esta incorporación Sisy Quiroz, subgerente de divisiones femeninas de Alianza Lima.

La base consolidada

Estos refuerzos no llegaron a un terreno baldío. Alianza ya contaba con una columna vertebral sólida que incluye a las brasileñas Rafinha Marques, Annaysa Silva y Silvani Oliveira, jugadoras que conocen perfectamente el fútbol sudamericano y pueden hacer de puente cultural con las nuevas incorporaciones. Además, para el Clausura y la Copa llegaron las seleccionadas Mía León y Grace Cagnina.

El talento venezolano también está representado por Neidy Romero y Heidy Padilla, ambas con experiencia en selecciones menores de su país. Su conocimiento del fútbol continental será valioso para enfrentar a equipos como Adiffem.

Sandy Dorador aporta la experiencia necesaria al plantel y la jerarquía goleadora viene de parte de Adriana Lucar, máxima anotadora de la Liga Femenina por cuatro años consecutivos.

José Letelier guia las ilusiones de Alianza Lima Femenino. El técnico chileno llegó a Alianza con una filosofía clara desarrollada durante su paso por Colo-Colo y la selección de su país. Su estilo vertical busca equilibrar la solidez defensiva con transiciones rápidas hacia el ataque, aprovechando la velocidad de sus delanteras y la creatividad de sus mediocampistas.

El ‘grupo de la muerte’

El sorteo no fue generoso con Alianza. El Grupo B combina experiencia continental, tradición ganadora y localía argentina, creando un escenario donde cada partido será una final.

Ferroviária representa el rival más sólido y experimentado del sector. Lleva sobre los hombros toda la tradición ganadora de Brasil, país que acumula nueve títulos en la historia de la Libertadores Femenina. El equipo de São Paulo es bicampeón continental (2015 y 2020) y mantiene un estilo de juego vertical con posesión efectiva que ha demostrado ser letal en fases eliminatorias. Para Alianza, enfrentarlas será la prueba de fuego que definirá si realmente están preparadas para competir al más alto nivel.

Boca no se queda atrás. Las xeneizes han disputado ocho ediciones del torneo continental desde 2010, logrando terceros lugares en 2010 y 2022, además de un histórico subcampeonato en 2022 que marcó la primera final para un equipo argentino. Su solidez defensiva y capacidad ofensiva quedarán demostradas en esa edición, donde llegaron invictas hasta la final.

Su presión alta y experiencia en duelos directos, convierten al cuadro azul y oro en favorito natural para superar la fase de grupos. Para las ‘íntimas’, conseguir un empate contra Boca sería un logro que abriría las puertas a la clasificación.

Adiffem a representa la oportunidad más clara de sumar puntos. Las venezolanas son bicampeonas de la Liga FUTVE Femenina 2025, pero su experiencia continental es limitada. Su primera participación en 2024 las vio avanzar en grupos pero caer ante Boca (3-1) y Libertad (1-0) en duelos donde mostraron carácter pero falta de experiencia.

Su fútbol directo y físico, adaptado al estilo venezolano de contragolpe, podría complicar a Alianza si no manejan bien los tiempos del partido. Sin embargo, la experiencia de las brasileñas blanquiazules debería marcar la diferencia en un enfrentamiento que puede ser clave.

El calendario

La participación de Alianza comenzará el 2 de octubre ante Boca Juniors en el Estadio Francisco Urbano, un debut que marcará el tono de toda la participación. Enfrentar a uno de los favoritos del grupo en el primer partido puede ser una ventaja psicológica si logran un resultado positivo, o una carga pesada si la diferencia de nivel se hace evidente desde el comienzo.

El segundo compromiso, ante Ferroviária el domingo 5, será la verdadera medida del crecimiento del fútbol femenino peruano. Las brasileñas llegan como bicampeonas continentales y representan el estándar de excelencia que Alianza aspira alcanzar en los próximos años.

El cierre de la fase de grupos ante Adiffem, el miércoles 8, podría convertirse en una final anticipada si ambos equipos llegan con posibilidades de clasificación. La presión de definir la clasificación en el último partido puede jugar a favor o en contra, dependiendo de cómo Alianza haya manejado los partidos anteriores.

Fixture Alianza en la fase de grupos Jueves 2 de octubre 2:00 PM | Alianza Lima vs. Boca Domingo 5 de octubre 6:00 PM | Alianza Lima vs Ferroviaria Miércoles 8 de octubre 2:00 PM | Alianza Lima vs. ADIFEM

A pesar de la dificultad del reto, la expectativa es grande. Cuando Alianza salte al campo, llevará consigo las esperanzas de todo un país que ve en el fútbol femenino una nueva fuente de alegrías.

Los refuerzos llegaron, el plan está definido y el grupo más difícil espera. La historia se escribirá en Castelar. Solo queda que las blanquiazules escriban el capítulo más importante.

