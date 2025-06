El Senamhi reportó que Lima vivió su día más frío del año este domingo. Pero eso no fue -y nunca será- impedimento para que los hinchas lleguen a Matute a realizar un emotivo banderazo. La imagen más tierna fue la de un padre alentando mientras cargaba a su hija. Los dos con camiseta de Alianza Lima, los dos con un mismo amor.

La hinchada aliancista realizó un banderazo en el estadio Matute. (Foto: Club Alianza Lima)

Fue ahí, a las afueras de Matute, donde se inició la conquista. Mientras el bus salía del estadio para ir rumbo al Monumental donde horas más tarde vencerían a Universitario por 2-0 y ganarían el Apertura de la Liga Femenina, el plantel íntimo se motivaba con el enorme gesto de su hinchada. “Ustedes dejen la vida en el campo, nosotros alentaremos desde afuera”, gritaban. Era, entonces, una promesa hecha.

Sin su líder -el técnico José Letelier fue expulsado en el partido de ida que quedó igualado por reclamar un claro penal-, Alianza se plantó frente a unas 15 mil personas y un estadio imponente. No estaba la cabeza, pero sí el corazón del equipo: la brasileña Rafaella Marques, ‘Rapinha’, de metro 53 de estatura y con tres pulmones que nunca dejó de correr, para atacar o defender, ni siquiera cuando cayó al suelo acalambrada en la mitad del campo y tuvo que pararse enseguida a recuperar un balón. La cinta de capitana nunca estuvo en tan buenas manos.

Rafaella Marques fue una de las mejores jugadores de Alianza Lima en la final ante Universitario. (Foto: Club Alianza Lima)

Fue 2-0, pero pudo ser tres. O quizá más. Lo cierto es que, por esta vez, el fútbol fue justo: ganó el mejor equipo que estuvo en el campo. Porque Alianza nunca dejó de intentar su juego, de salir con balón dominado, de triangular por las bandas, de poner a correr el balón por el ras del campo, como manda su historia.

Y la ‘U’ solo atinó a correr detrás de la pelota, a defender y aprovechar algún error, que lo hubo. Cerca del final, Pierina Núñez, la mejor delantera del campeonato, tuvo en sus pies el primer tanto crema, quizá el que podía cambiar la historia: se llevó a la portera Maryory Sánchez, pero falló debajo del arco. El fútbol, justo como pocas veces, le dió una oportunidad más a Alianza, porque se lo merecía.

En la tribuna occidente el hincha de la ‘U’ aún no lo podía creer. Se miraban unos a otros preguntándose qué pasó. Alguno sacó rápidamente su celular para buscar la repetición de la insólita jugada. Y ahí nomás, en medio de su confusión, vino el penal cometido por Fabiola Herrera, la misma que en Matute había sido protagonista de una jugada igual. La diferencia entre ambos partidos es que en el Monumental hubo VAR por primera vez en la Liga Femenina -y habrá en el Clausura a partir de los playoffs-.

Revive el primer gol de Alianza Lima ante Universitario:

¡GOL DE ALIANZA LIMA! ⚽



El VAR sancionó penal y Annaysa Afonso no perdonó desde los doce pasos para abrir el marcador en el Monumental.



⏱ 45+5’ PT | UNI 0 - 1 ALI



🖥 003 / 703 HD de Movistar TV#LigaFemeninaxMDeportes pic.twitter.com/0CblbwRNpA — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) June 22, 2025

La árbitra Milagros Arruela recibió el llamado y fue a ver la jugada. Histórico, pero también un golpe para los cremas que se acercaron lo máximo posible para intentar cambiar lo inevitable: pitazo para sancionar la pena máxima. Fue la brasileña Annaysa Silva, refuerzo de este año que hasta ese momento había hecho poco en la definición, quien agarró el balón con determinación y puso el primero.

“Ayer hablé con ‘Rafa’ (Rafaella Marques) y trajimos la bandera de Brasil porque sabía que haría un gol”, dijo después del partido. El destino ya estaba escrito. Y desde el gol, Silva fue imparable. Hacía lo que se le daba la gana por la banda derecha. Incluso fue la que inició la jugada para que su compatriota Silvani Oliveira ponga el 2-0 final. Sashenka Porras puso luego el tercero, aunque el gol fue anulado a instancias del VAR.

Ante la mirada atónita de los hinchas, la ‘U’ fue víctima de su desesperación. En el campo no parecía estar el único equipo de la etapa regular que no había perdido y tenía el mejor ataque con 46 goles en once partidos (¡promedio de cuatro goles por encuentro!), sino uno sin ideas, sin reacción. El árbitra Arruela, de buen desempeño, podía haber adicionado 50 minutos más y las ‘Leonas’ hubieran seguido dando pases a los costados y perdiendo balones en el mediocampo. Maryory Sánchez, la mejor portera del fútbol peruano, no tuvo trabajo.

Lágrimas, festejos y coronación

Cuando Arruela pitó el final, las dos caras de la moneda se evidenciaron en el césped. De un lado estaba Pierina Núñez desconsolada aún lamentándose por el gol fallado de manera increíble y del otro Annaysa no podía aguantar las lágrimas de felicidad.

“¡Y ya lo ven, y ya lo ven, somos campeonas otra vez!”, coreaban las íntimas, sabiéndose campeonas y dominadoras de la Liga Femenina: son también las actuales bicampeonas y acaban de asegurar su boleto a la Copa Libertadores de este año. Adriana Lúcar casi no podía caminar, pero tampoco podía perderse las celebraciones. Un miembro del cuerpo técnico la cargó al momento de dar la vuelta olímpica. Y Rafinha, que terminó acalambrada, se dió el gusto de seguir corriendo, con el trofeo en la mano y el orgullo de ganar el título como capitana.

🏆 ¡Alianza Lima recibe el trofeo como ganadoras del Apertura de la Liga Femenina 2024!



¡El plato ya tiene dueñas! 💙🙌#LigaFemeninaxMDeportes pic.twitter.com/pZ2zFiqPs7 — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) June 22, 2025

Una vez finalizada la premiación y una pequeña celebración en el vestuario, las jugadoras aliancistas volvieron a casa. Ahí, en Matute, las esperaba el líder, el padre: José Letelier. Histórico jugador íntimo que llegó después del Fokker, el chileno las esperó y abrazó una por una. Fue Rafinha la que le entregó el trofeo que decreta a Alianza Lima como el mejor equipo femenino actualmente.

******

