Mía León se convirtió en nueva jugadora de Alianza Lima Femenino, incorporación que fue anunciada oficialmente por el club a través de sus redes sociales. La futbolista de 20 años, que viene de militar en el Madrid CFF de España y cuenta con experiencia en la selección peruana absoluta y en divisiones menores, se suma al plantel blanquiazul como uno de los refuerzos más importantes para afrontar la temporada 2025.

¿Quién es Mía León?

Mía León nació en Estados Unidos en 2005, pero eligió representar a Perú en el fútbol femenino. Se formó en la academia Beach FC, donde compitió en torneos juveniles de alto nivel y llegó a ser campeona nacional en 2021. Gracias a su talento, fue observada en campamentos de selecciones de Estados Unidos, aunque siempre mantuvo el deseo de jugar por la blanquirroja.

Su primera gran experiencia internacional llegó con la selección peruana Sub-17, en la que fue capitana pese a su corta edad. Más adelante, se consolidó en la Sub-20, donde anotó goles importantes en el Sudamericano 2024 ante selecciones como Venezuela y Paraguay. También debutó con la selección mayor en un amistoso contra Ecuador, demostrando que era una de las jugadoras con mayor proyección del fútbol femenino peruano.

El salto al profesionalismo lo dio en Europa. En 2024 se vinculó al Madrid CFF de la Primera División de España, convirtiéndose en la única futbolista peruana en jugar en esa liga. Allí busca crecer en un entorno competitivo y sumar experiencia para aportar a la selección peruana, consolidándose como una de las jóvenes promesas más importantes del balompié nacional.

