El equipo femenino de Alianza Lima ya conoce a sus rivales en la Copa Libertadores Femenina 2025. Tras el reciente sorteo, el conjunto blanquiazul ha sido ubicado en el desafiante Grupo B, que le exigirá el máximo para avanzar de fase.

Alianza compartirá grupo con Boca Juniors de Argentina, el brasileño Ferroviária y Adiffem de Venezuela. El camino de las dirigidas por José Letelier en el torneo continental no será sencillo, pues se medirán con equipos de gran experiencia y jerarquía en la región.

La 17° edición de la CONMEBOL Libertadores Femenina se disputará en Argentina del 02 al 18 de octubre del 2025. Los compromisos se desarrollarán en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón y en el estadio Florencio Sola.

En el Grupo A, los integrantes son Corinthians (Brasil), Always Ready (Bolivia), el representante de Ecuador y el segundo enviado de Colombia (por definir).

São Paulo (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Colo-Colo (Chile) y Olimpia (Paraguay) componen el grupo C, mientras que el Grupo D está integrado por Libertad (Paraguay), Nacional (Uruguay), Universidad de Chile y el primer representante de Colombia.