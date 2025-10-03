“Son oportunidades en la vida”: el aliento de Letelier y un Alianza local ante Boca en Buenos Aires: lo que no se vio del debut alentador en la Copa Libertadores Femenina

El estadio Francisco Urbano de Castelar, sede de la Copa Libertadores Femenina, vibró con dos hinchadas desde el primer minuto. “Corazón Alianza Lima” se escuchó con más fuerza que los cánticos a favor de Boca, como si las blanquiazules jugaran en Matute. Era el debut en el llamado ‘grupo de la muerte’, y Alianza Lima había llegado a Argentina con una misión clara: demostrar que está para competir y sobrevivir.

El empate 0-0 parece conservador, pero refleja un resultado importante. Igualar ante las Gladiadoras en Argentina, manteniendo el arco en cero y mostrando un equipo competitivo, abre un horizonte de posibilidades que parecía lejano antes del estreno.

El aliento cruzó fronteras

Desde las tribunas del Francisco Urbano se escuchó algo inusual: cantos aliancistas que competían en volumen con los tradicionales cánticos de Boca. Los hinchas blanquiazules que viajaron a Argentina, sumados a la comunidad peruana residente, transformaron el debut en una experiencia de localía compartida.

La intensidad del apoyo sorprendió incluso a Telefé, que destacó la presencia peruana en Morón por redes y durante la transmisión.

Para las jugadoras de Alianza, ese respaldo representó un factor anímico considerable. No estaban solas, y cada vez que tocaban el balón lo confirmaban con la respuesta de las tribunas.

Ellas entiendo lo que estaban jugando desde la previa. El entrenador José Letelier, un histórico que reforzó el primer equipo tras la tragedia del fokker, les dio una charla previa que las dejó motivadas.

“Estas son oportunidades que tenemos en la vida, y las oportunidades no se dan siempre. Aprovechemos siempre lo que tenemos, las cosas que nos da la vida como hacer lo que nos gusta”, las dijo el técnico chileno a sus dirigidas.

Letelier les pidió ser un equipo y entregarlo todo en el campo, y eso es lo que se vio en el encuentro.

Las figuras

Joycinha Amara justificó su contratación desde el primer minuto. La atacante brasileña dominó el extremo derecho durante todo el primer tiempo, generando las jugadas de mayor peligro para Alianza. Su experiencia se notó en cada desmarque e intento.

Pero no fue la única destacada. En el segundo tiempo, cuando el partido se transformó en un ida y vuelta constante, Annaysa Silva tomó el protagonismo. La brasileña que llegó a inicios de año demostró por qué Alianza confía en ella. Su trabajo por el extremo izquierdo mantuvo a la defensa de Boca alerta, especialmente en el complemento.

Los refuerzos en acción

José Letelier decidió apostar fuerte desde el inicio. Tres de las contrataciones para la Copa comenzaron como titulares: Kaila Gomes, Estefanía González y Joyce Amara. La estrategia era clara: mostrar desde el primer minuto que Alianza no solo llegaba a participar.

Sobre el final del partido, cuando el desgaste físico comenzaba a notarse, ingresaron Karol Lins y Diana Borges. La atacante brasileña tuvo minutos en reemplazo de Adriana Lúcar, mientras que la africana tomó la posta a Joycinha por derecha.

La integración de los refuerzos con la base del plantel funcionó mejor de lo esperado.

De igual a igual

El partido fue de fuerzas parejas, algo que pocos pronosticaban antes del debut. Boca Juniors llegaba como favorito del grupo, con un subcampeonato en su historial. Alianza, con su mejor marca en cuartos de final, enfrentaba un examen de nivel continental.

El primer tiempo fue táctico, con ambos equipos estudiándose y midiendo fuerzas. Alianza se mostró ordenado y aplicado en la marca, subsanando errores en salida, y buscó transiciones rápidas para generar peligro.

El segundo tiempo se abrió por completo en momentos. Boca intentó imponer su condición de local y favorito, pero Alianza resistió con inteligencia y amenazó en contraataque. Cuando el árbitro pitó el final, el 0-0 sabía a victoria moral para las blanquiazules.

El VAR jugó para Boca

A los 79, Adriana Lúcar quedó mano a mano con Laurina Oliveros, portera de Boca, que anticipó pero dejó el balón suelto para Joyce Amara. La juez del encuentro sancionó pena máxima a favor del conjunto victoriano, sin embargo, todo cambió con la intervención del VAR, que se usó por primera vez en la Copa Libertadores femenina para esta edición.

Las asistentes trazaron líneas y finalmente se sancionó fuera de juego de la goleadora ‘íntima’ en el inicio de la jugada. A poco del final, la tecnología le jugó en contra y Alianza perdió una gran oportunidad para probar suerte desde los doce pasos.

Lo que viene para las blanquiazules

En torneos cortos donde cada punto cuenta y la diferencia de gol puede ser definitoria, mantener el arco en cero ante un rival directo representa una ventaja importante. Alianza sumó un punto valioso y evitó comprometer su diferencia de gol en un debut que podía haberse complicado.

El empate ante Boca abre un escenario alentador pero no definitivo. Alianza debe confirmar este nivel ante Ferroviária y ADIFFEM, los otros dos rivales del respetado Grupo B. El calendario no perdona, y cada partido será una final hasta definir la clasificación.

Para intentar clasificar a la siguiente fase, Alianza necesita cumplir dos objetivos básicos. Primero, ganar al menos uno de los dos partidos que le quedan. El domingo debe evitar la derrota ante Ferroviária, las bicampeonas brasileñas que representan el nivel más alto del sector y luego ganarle con la mayor cantidad de goles que pueda a ADIFFEM. La diferencia de gol será determinante si hay empate en puntos.

La presión estará en aprovechar el impulso anímico del empate ante Boca. Las jugadoras saben que demostraron estar a la altura, y ese conocimiento debe traducirse en confianza para el domingo.

Fixtrure Lo que queda por el grupo B Domingo 5 de octubre 6:00 PM | Alianza Lima vs Ferroviaria Miércoles 8 de octubre 2:00 PM | Alianza Lima vs. ADIFEM

Lo positivo es que las blanquiazules demostraron estar a la altura. No lucieron abrumadas por el rival ni por el contexto. Jugaron con personalidad, defendieron con orden y atacaron con criterio, generando situaciones para pensar que los goles pueden llegar pronto. Los refuerzos no desentonaron y la base del plantel respondió al desafío.

La hinchada también dejó un mensaje: Alianza Lima Femenino no está solo en esta aventura. Tienen el respaldo para soñar con superar por primera vez los cuartos de final y elevar la vara. El camino es largo, pero el equipo dio un primer paso hacia adelante en Morón ante Boca.

**

