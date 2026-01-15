Alianza Lima Femenino continúa moviéndose en el mercado de pases de cara a la temporada 2026 y anunció la incorporación de la mediocampista Alondra Vílchez.

Vílchez llega con el objetivo de reforzar al equipo dirigido por José Letelier, y fortalecer el medio del cuadro íntimo.

Tras un recorrido por diversos clubes del fútbol local, entre los que se encuentra su paso destacado por Universitario, la jugadora ahora podrá aportar experiencia competitiva.

La volante se perfila como una alternativa importante dentro del esquema del club bicampeón del torneo tanto por su despliegue como por su capacidad para integrarse al circuito ofensivo.

Luego de oficializarse su fichaje, la futbolista expresó su entusiasmo por asumir este nuevo reto profesional: “Llego con mucha ilusión y compromiso a este nuevo reto. Tengo muchas ganas de integrarme al grupo, conocer a mis compañeras y aportar desde el primer día. Mi objetivo es adaptarme rápidamente, pelear por los títulos y demostrar dentro de la cancha todo lo que puedo brindarle al equipo”, señaló.

Por su parte, Sisy Quiroz, jefa del fútbol femenino de Alianza, resaltó el valor de la incorporación y subrayó las cualidades de Vílchez, destacando su recorrido, versatilidad y aporte en la construcción del juego, factores que considera determinantes para elevar el nivel del plantel.