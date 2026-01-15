Alianza Lima Femenino continúa reforzando su plantel para la temporada 2026 y esta vez anuncia la incorporación de Manisha Kalyan, una mediocampista ofensiva de origen indio que llega procedente del PAOK FC de Grecia, club con el que compitió en el máximo nivel del fútbol europeo.

EL fichaje de esta jugadora representa una apuesta para el fortalecimiento del frente de ataque íntimo.

Kalyan jugó en las ligas de India, Chipre y Grecia. Como parte de su palmarés se sabe que Kalyan fue la All India Football Federation (AIFF), recibiendo premios como Futbolista Emergente del Año 2020-21 y Jugadora del Año 2022-23.

Además, marcó un hito al convertirse en la primera futbolista india en disputar la UEFA Women’s Champions League.

Tras oficializarse su llegada, la futbolista expresó su entusiasmo: “Me siento muy feliz de estar aquí. He seguido al equipo y me encanta su estilo de juego. Estoy muy emocionada por este nuevo reto. Mi enfoque está en dar siempre el 100%, ganar cada partido y contribuir a que el equipo logre sus objetivos”, señaló.

Dentro de sus características en el campo, Kalyan destaca su vocación ofensiva y su aporte colectivo.

“Me gusta mucho encarar, mantener la posesión del balón y generar juego para mis compañeras. Disfruto dar asistencias y también aportar con goles cuando se presenta la oportunidad”, añadió.