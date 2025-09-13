Alianza Lima ya inicia a planificar la plantilla para el próximo año. Fernando Cabada, administrador del club ‘íntimo’, anunció que la renovación de Eryc Castillo es un hecho, y faltan detalles para la ampliación de ‘Pipo’ Gorosito.

“Con Eryc (Castillo) está cerrado, con ‘Pipo’ (Gorosito) está bastante avanzado. Nosotros queremos que se quede, entendemos que él también”, indicó en Radio Ovación.

En los últimos días se ha vinculado al entrenador argentino con la selección peruana. ‘La Bicolor’ está en busca de un DT tras la salida de Óscar Ibáñez.

“Cualquier persona puede tener la sana ambición de estar en una selección, jamás frenaríamos algo así, pero hasta donde sé, vamos a seguir con ‘Pipo’”, acotó Cabada.

