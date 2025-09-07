Fernando Cabada, administrador de Alianza: “El objetivo es llegar a la final de la Sudamericana” | ENTREVISTA

Desde la renovación de Néstor Gorosito hasta la construcción del Centro de Alto Rendimiento y la relación con la Federación Peruana de Fútbol, Cabada aclaró cuáles son los planes a corto y mediano plazo para el club. Asimismo, se refirió a los recientes actos vandálicos en los exteriores de Matute y el próximo cruce contra la de Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

—¿Cuál es la actualidad económica de Alianza Lima? ¿Cómo va el presupuesto del club a estas alturas del año?

Nosotros tenemos un presupuesto equilibrado. Sé que hay la idea de que somos un club millonario, sobre todo a partir de la venta de Erick Noriega. Y es cierto que hemos recibido premios por lo hecho en Copa y otras ventas anteriores; sin embargo, hay que tomar en cuenta dos cosas. La primera es que hemos hecho 14 refuerzos en el año en total, jugadores con mucha categoría y eso no es gratis. La segunda es que los premios que ingresan no son netos, una parte se va para el chárter, premios a los jugadores, entre otros.

Estamos bien, el presupuesto va bien y llevamos la gestión de manera ordenada y eso se está viendo en los resultados, pero no somos el club millonario que se dice.

—Sin embargo sí es el presupuesto más grande en muchos años...

Sí, pero es un presupuesto mejor gestionado. Tenemos un presupuesto bastante mejor que el año anterior y eso nos ha permitido estar donde estamos y contratar a estos refuerzos. Tenemos la plantilla que queremos y con un proyecto de continuidad. No estamos millonarios, pero sí vamos bastante bien.

—¿Te genera preocupación que Jean Ferrari comente otros episodios tal como lo hizo con el tema de Hernán Barcos y Alex Valera?

Estaremos atentos a que esto no sea así. Yo tengo la esperanza de que el señor Ferrari se acostumbre a la posición a la que ha entrado, pero eso a veces toma tiempo.

—En unas declaraciones recientes comentaste que no ibas a plantearle pelea a la FPF. ¿Podrías ahondar en eso?

Sí, por ahí hubo personas que no lo entendieron. Nosotros en Alianza Lima venimos cambiando muchas cosas. Dentro de ese cambiar para mejor, nosotros estamos yendo con la FPF porque consideramos que no tenemos que estar lejos del ente que dicta las normas del fútbol. ¿Cómo el club más grande va a estar alejado de eso? Tenemos que estar cerca de donde se toman las decisiones.

Esto será en un papel observador y vigilante. No podemos ser esos tipos mirando por la ventana y tirando papeles, sino aquellos que opinan desde dentro y cerca. No es un voto con un endose absoluto.

—¿Continúas como presidente del Comité de Dirección de la Liga 1?

Así es. Estamos trabajando con ganas y fuerza. Lo último que hicimos fue una reunión donde invitamos a todos los clubes de Liga 1, tanto los que están afectados y no afectados por el contrato actualmente, para informarles qué es lo que hace el Comité. No solo nos permitió que 1190 nos muestre sus indicadores y la situación, sino que también escuchamos a los clubes.

Hay algunos que opinan a favor o en contra del sistema de televisión y estamos trabajando para que funcione. Se han planteado cuáles son las necesidades de los clubes con respecto al contrato y 1190 ha hecho lo mismo, estamos en el inicio de una franca negociación para llegar a salvar el impase que ya existe. Hay voluntad de todas las partes y creo que va a salir adelante.

Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

—Hace poco Alianza Lima lanzó el Hazte Íntimo Liga 1 Max, ¿cómo fue esa negociación?

A nosotros la Liga 1 no nos regala nada. Nosotros actuamos como un distribuidor, como cualquiera, que vende un paquete, en este caso el Hazte Íntimo. El margen de esta compra y venta es pequeño, no es que haya un gran beneficio. Lo que pagamos por este paquete ayuda, en realidad, a todo el sistema de televisión porque todos estos nuevos usuarios generan dinero para todos los clubes.

Y lo que nosotros conservamos es un margen pequeño, pero nuestro beneficio final es que generamos una comunidad más grande de Íntimos y a eso es lo que apostamos. Ese es nuestro principal foco. Los números están siendo positivos.

—Hace poco comentaste que la sede tentativa para el Centro de Alto Rendimiento sería un terreno del Ejército. ¿Cómo va ese tema?

Tenemos siete opciones y estamos revisando cada una en tanto a hectáreas, condiciones, distribución, costos, entre otros. Y la idea es poder terminar el año con una primera piedra, es decir, con un lugar escogido y un diseño para poder empezar con ese anhelo.

—¿Entonces el límite para tener definido el lugar e iniciar las obras es este fin de año?

Así es.

—¿Y la expansión del estadio Alejandro Villanueva?

Estamos elaborando un proyecto que permita albergar más hinchas. Un plan que no tenga, por lo menos, 10 mil plazas más, no le hace justicia a la institución, entonces estamos buscando eso. Hoy mismo estuvimos reunidos con un arquitecto, no puedo revelar su nombre, y ya estamos conversando también con otros arquitectos que son parte del club y vamos a encargar este proyecto dentro de poco.

—¿Hay algún plan para el aniversario por los 125 años del club en febrero?

Tenemos muchas cosas. No quiero spoilear, pero sí nos estamos preparando. Queremos tener algunos hitos ya plantados para ese entonces. El tema de la ampliación del estadio es uno de ellos, aunque sabemos que es un tema que demorará un poco más porque implica financiamiento.

—¿Cuándo se definirá la renovación de Néstor Gorosito y qué opinas sobre eso?

No hay una fecha clara. Pero en lo personal estoy contento con ‘Pipo’ porque está haciendo un trabajo que da resultados y tenemos un plan de continuidad. A mí me interesa eso para no seguir en una inestabilidad constante que no benefician a la institución.

Desde ese punto de vista, yo pienso que debería quedarse. Sin embargo, tengo que esperar que venga mi Director Deportivo, que es Franco Navarro, y que me presente la propuesta y ahí lo vemos. Soy muy respetuoso de las instancias.

—¿Estás de acuerdo con que Gorosito debería quedarse así cumpla o no ciertos objetivos como, por ejemplo, el título nacional?

La continuidad de Gorosito no está sujeta a ciertos hitos. Cuando digo que la institución necesidad estabilidad para desarrollar proyectos me refiero a eso. Siempre pueden suceder cosas, pero la continuidad no está planteada en función de que algo puntual que sucedió.

—Es como normalmente se ha trabajado en el fútbol peruano

Y por eso instituciones cambian de técnico cada seis meses, pero eso no es lo que estamos buscando.

—¿Qué piensas de la continuidad de Hernán Barcos y Paolo Guerrero para el 2026?

Paolo y Hernan son jugadores muy importantes para la institución. Su calidad deportiva y personal, y su compromiso con Alianza han sido fundamentales en los últimos años. Sin embargo, como ya conocen, las conversaciones sobre el futuro de nuestros jugadores está en manos de nuestro director deportivo y cuando tenga yo una información definida sobre este tema con gusto lo comunicaremos. Por ahora, esperemos el diálogo que Franco Navarro tenga con ambos.

—¿Cuál es la postura de Alianza Lima con respecto a la decisión de Conmebol por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

He leído a cierto ‘trasnochadito’ por ahí, en redes sociales, que ha escrito sobre algo de esto y está totalmente fuera de sitio. Nosotros somos el único peruano en competir en torneo internacional y pensamos seguir haciéndolo. Llevamos 16 partidos, que es casi un torneo completo, y queremos jugar muchos más.

No nos estamos corriendo de nada. Somos super respetuosos sobre lo que decida Conmebol, ellos decidirán qué es lo que se hará o no y no hemos hecho ninguna manifestación. Lo único que nos interesa es saber qué va a pasar por un tema logístico, pero por lo demás, no hay preocupación.

—¿Cuál es tu expectativa con este plantel en la Liga 1 y Copa Sudamericana?

Hemos puesto todos los medios al alcance del área deportiva para conseguir a todos los jugadores que se han ido requiriendo sin escatimar en presupuesto, así que, con esta tranquilidad, creo que tenemos todo para seguir adelante en los dos torneos. Tanto en el local, que es nuestra prioridad, como en el internacional.

Sabemos que siempre las alegrías de la Copa puede distraernos un poco, porque nos trae mucho entusiasmo, pero el objetivo principal de la institución es la Liga 1.

—Universitario solicitará abrirle un expediente a Alianza Lima por incidentes suscitados en el clásico, ¿tienen información sobre eso?

No nos ha llegado nada.

—¿Esperas que cambie esta grieta tan tensa entre ambos clubes que se vive en los últimos años?

La situación entre ambos siempre ha sido así, pero tengo la esperanza de que eso vaya cediendo. Todas las instituciones debemos ir madurando y entendiéndonos. Seguro no será hoy, pero por mi lado, creo que Universitario es nuestro rival clásico, pero no es nuestro enemigo.

—¿Ya se está avanzando la Alameda Íntima?

El tema es llegar a fin de año con el proyecto terminado. Se requiere la intervención de la Municipalidad de Lima, de La Victoria y Alianza Lima. La primera parte del proyecto son las tres primeras cuadras del jirón San Cristóbal contando desde el estadio y ahora tenemos la licencia para la explanada para que se desarrollen económicamente y que estén totalmente identificadas con Alianza Lima.

La idea es que no se viva la fiesta solo los días de partidos, sino todos los días, tanto para cualquier ciudadano como para los turistas. Hemos potenciado el Tour Íntimo con una dinámica de 3D que está espectacular y tenemos el proyecto de un museo que estará ubicado entre las dos rampas de la explanada. Estamos estableciendo una fundación para recibir donaciones de piezas y que se administre de una mucha mejor manera.

—¿Cómo es la relación con el grupo Aliancistas del Perú, antes llamado Fondo Blanquiazul?

Es el principal acreedor y quien lo preside es un gran aliancista como Jorge Zúñiga que siempre anda presente en el entorno institucional, pero con absoluta independencia respecto a nosotros. Es una excelente relación.

A los hinchas del club les puedo decir que estamos avanzando, hay muchos cambios organizacionales y con buenas noticias. Empezando por el vóley que irán al Mundial en China, así como también a las chicas del fútbol femenino, en menores también hay una gran apuesta hacia adelante, ejemplo de ello es el convenio con el estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador que es espectacular para las chicas y la Liga 3. Y, por otro lado, que seamos el único equipo peruano en torneo internacional y con miras a continuar, es algo que nos llena de satisfacción. Somos la gran familia blanquiazul.

—¿Ya en esta instancia de la Copa el objetivo es llegar a la final?

En esta instancia de la Copa, el objetivo es llegar a la final. Nosotros estamos muy ilusionados con la Copa. Lo mencionó “Pipo” en una conferencia, que este plantel está para ser campeón, pero es importante ir paso a paso. Ahora tenemos un partido de Cuartos de Final, tenemos que estar enfocados en este partido que va a ser un reto sumamente complicado y vamos a competir paso a paso.

—El rival en la Sudamericana será la U de Chile. ¿Es también para usted una revancha -como dicen jugadores e hinchas- por lo que ocurrió en 2010?

Si claro, es una revancha para nosotros. Sabemos lo que sucedió en el 2010, pero no quisiera yo entrar en esos temas puntuales. Creo que este plantel es un plantel nuevo, es un plantel con la ilusión renovada que lucha por sus propios objetivos y vamos a tratar de sacar adelante este partido.

—¿Qué acciones tomara Alianza sobre lo ocurrido en las afueras del estadio?

Ya nosotros hemos realizado las denuncias correspondientes y también estamos en comunicación con las autoridades pertinentes para que esto no vuelva a ocurrir. Condenamos enérgicamente la violencia y lo que ha sucedido es un acto delincuencial y pinta de cuerpo entero a quienes lo hicieron y lo que representan, así que esperamos que se puedan tomar las prevenciones necesarias para que algo así no vuelva a ocurrir.

