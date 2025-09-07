Fernanda Huapaya
Fernanda Huapaya

Escucha la noticia

00:0000:00
Fernando Cabada, administrador de Alianza: “El objetivo es llegar a la final de la Sudamericana” | ENTREVISTA
Resumen de la noticia por IA
Fernando Cabada, administrador de Alianza: “El objetivo es llegar a la final de la Sudamericana” | ENTREVISTA

Fernando Cabada, administrador de Alianza: “El objetivo es llegar a la final de la Sudamericana” | ENTREVISTA

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Alianza Lima pasa por un buen momento deportivo y esto se traduce también a obligaciones institucionales. A seis meses del 125 aniversario del club, Fernando Cabada, su Gerente General, conversó en exclusiva con El Comercio sobre la actualidad económica y administrativa del cuadro íntimo.

TAGS