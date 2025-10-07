Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, cuestionó fuertemente a Víctor Hugo Carrillo, presidente de la CONAR, a quien responsabilizó del mal arbitraje de la Liga 1. El titular del cuadro blanquiazul llamó “delincuencial” a la forma en que se imparte justicia en el fútbol peruano.

"Una autocrítica. Aparte de las cosas, que salen sobrando como hablar del arbitraje delincuencial que existe, en manos del señor Víctor Hugo Carrillo, aparte de eso, del mal arbitraje que hay, la idea de ahora no es tratar esos temas, sino pensar qué tenemos que ver nosotros hacia adentro y qué es lo que tenemos que hacer mejor”, expresó Cabada.

El administrador blanquiazul dio estas declaraciones tras asistir al inicio de la obra ‘Caminito Íntimo’, un espacio que pretende ser un punto turístico de atracción que combina fútbol y cultura en los alrededores del estadio Alejandro Villanueva.

Para Cabada, el arbitraje ha perjudicado a Alianza Lima. "Existe este sesgo terrible en el arbitraje, pero existen cosas que el club tiene que hacer mejor en la interna, y en ese sentido respaldo a Franco Navarro y este proceso de autorreflexión que está emprendiendo para ver qué podemos hacer mejor", sostuvo.

Asimismo, Cabada no quiso entrar en detalles respecto a la renovación de Néstor Gorosito, quien es cuestionado por los últimos malos resultados con Alianza Lima.

“Las decisiones deportivas depende del señor Franco Navarro. Respeto mucho lo que él hace o decide. No voy a asegurar ni negar. En lo que a mí corresponde, ya he dado mi opinión, la cual mantengo. Dependo de lo que Franco me diga. Respaldo y rescato mucho lo que dice él”, finalizó.

