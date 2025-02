¿Cómo encontraste al club en tu primer mes como Gerente General?

Tengo un poco menos de un mes en el cargo y al club lo he encontrado bien. En tanto a términos deportivos creo que tenemos un proyecto sólido, acabamos de pasar una de las fases de Copa Libertadores, la liga nacional la empezamos con buen pie y en ese sentido todo va bien. En la parte institucional hay diferentes matices, porque es un club sólido pero también encontramos algunas oportunidades de mejoras. Estamos revisando e investigando algunos temas necesarios.

¿Cómo está Alianza Lima económicamente?

Está bien, económicamente está bien. Cuando digo que hay algunos temas investigándose es porque hay algunas cosas que se pudieron hacer mejor en ese sentido.

Las últimas administraciones que ha tenido Alianza Lima no dejaron muy buena impresión, ¿cree que la suya va a ser mejor?

No solo quiero, sino que estoy trabajando de sol a sol para conseguir eso. Tenemos algunas administraciones que han sido breves o alternadas sin dejar registro de proyectos o planes y cada cosa volvía a ponerse una sobre la otra, esto debido a que teníamos un Fondo Blanquiazul con diferentes cabezas y era difícil que se compagine bien. Hoy tenemos un Fondo con una única cabeza, que es Jorge Zúñiga, y eso permite que haya una mayor estabilidad en la gestión con orden y eficiencia.

¿Cuál es su relación con el actual Fondo ahora llamado Aliancistas del Perú?

Yo parto de que todos somos Alianza Lima, no separo entre si uno es del Fondo y el otro no, para mí los socios, hinchas, trabajadores y todos en general somos Alianza Lima. ¿Hay una división? Sí, como en cualquier lugar, cada quien cumple sus roles. Mi rol es administrar y gerenciar el club, el Fondo tiene otro rol; sin embargo, yo converso muy seguido con los que fueron presidentes y con el actual que es muy aliancista e intercambiamos anécdotas. Puedo recibir consejos de él, pero con una gestión independiente.

¿Hay algo avanzado con el centro de alto rendimiento?

El anhelo de tenerlo es de todos. Estamos trabajando en eso, es un tema del que se ha hablado mucho e incluso se decía que estaba todo hecho y faltaba la firma, me da pena que jueguen con las emociones. Pero estamos trabajando en eso desde el día uno y estamos encontrando cómo tener un proyecto viable. Sería a mediano o largo plazo, pero no es algo que se está quedando colgado, sino que estamos trabajando en eso. Hemos tenido reuniones con funcionarios de Conmebol y con la FPF, ya tenemos conversaciones concretas buscando la mejor opción para salir adelante con esto.

¿El proyecto del terreno de Santa María sigue en pie?

Hemos encontrado una situación muy completa en tanto al terreno de Santa María y por temas que no se hicieron bien en su momento. Esto pone en peligro la viabilidad de un proyecto deportivo futuro ahí, pero estamos tratando de tomar medidas correctivas , no es sencillo, pero estamos haciendo lo posible para darle viabilidad al proyecto. No está descarto, pero hemos encontrado una situación muy compleja por cosas que no se hicieron en su momento.

Fernando Cabada dice ser hincha de Alianza Lima y asegura que el cuadro victoriano campeonara este 2025. (Crédito: Alianza Lima).

¿Se tiene pensado algún trabajo específico para potenciar las divisiones menores?

Sí y ya está caminando. Alianza Lima siempre ha sido la cantera del Perú le duela a quien le duela y hoy en día contamos con Wilmar Valencia que está siempre luchando con lo que quiere y que coincide con el ADN del club. Nuestra idea es que no solo queremos buenos futbolistas, sino buenas personas, entonces hay un foco en tanto a alimentación, educación y entrenamiento.

Más allá de los planes de infraestructura a futuro, ¿en qué se está trabajando ahora mismo?

Nosotros hemos encontrado algunas situaciones que dejan oportunidades de mejora y que tenemos que revertir debido a cosas que no se hicieron. Sabemos que debemos darle dedicación al terreno de Santa María, por ejemplo. Y debemos hacernos cargo con temas que no se hicieron bien en su momento. Estamos trabajando en corregir y ordenar la casa, pero también en corporativizar el club de manera que generemos estándares de calidad que esté al servicio de la parte deportiva.

Se habla mucho de que el actual equipo tiene más identidad de Alianza Lima, ¿cómo lo ves?

Este proyecto está siendo hecho por aliancistas y para aliancistas con ADN blanquiazul. Desde que llegué he podido conocer el trabajo de la parte deportiva por parte de Franco Navarro y creo que tiene un plan bien hecho, está caminando y cuenta con mi aprobación totalmente.

¿Se piensa en algún proyecto en particular considerando que el próximo año el club cumple 125 años?

No tenemos un proyecto específico por los 125 años. La idea es continuar con el proyecto deportivo y que nos dé alegrías, eso sí. Estamos estudiando diferentes proyectos de infraestructura pero no podría decir que eso va a salir para el aniversario. Todo eso toma tiempo, pero lo estamos revisando.

¿Cuál es la situación de su administración con el nuevo Fondo?

Es un tema del que se habla y se sataniza mucho, pero yo no le doy importancia. Yo tengo funciones y un mandato como administrador nombrado por la Junta de Acreedores. Si yo converso con personas del Fondo a modo de consejo, yo feliz voy a escuchar. Eso no significa que yo esté faltando a mi mandato o que estén teniendo injerencia. Si converso con el señor Zúñiga, perfecto, pero yo en lo que me toca y él en lo que le toca.

En orden de prioridad, ¿qué asuntos se deben resolver en Alianza?

En primer lugar pondría la infraestructura porque es importante para menores y el primer equipo. Luego, creo que también es importante reforzar todas las disciplinas deportivas que hacen que Alianza sea un club más familiar. A la par de eso, hay que ir ordenando para generar buenos estándares que sirvan de soporte a todo el proyecto deportivo. Hay también algunas actividades que tenemos para reforzar esa identidad blanquiazul que la seguimos teniendo, porque el hincha es fiel, pero creemos que podemos llegar a más peruanos aún. Si bien somos la hinchada más grande del país, podríamos ser aún más grandes.

¿Para qué está Alianza Lima en tanto a objetivos deportivos?

Si me preguntas como hincha, te diría que este año vamos a campeonar y vamos a destrozar. Si me preguntas como gerente me toca ser más frío y decir que estamos yendo paso a paso. Cada paso que venimos dando desde inicio de año ha sido bueno. Esperemos seguir así.

El clásico rival es el vigente bicampeón, ¿hay alguna presión en particular para este año?

No, ninguna presión. Nosotros estamos trabajando en lo que tenemos que conseguir. Tenemos un rival importante, pero finalmente es solo un rival como habrán varios otros. Estamos empezando el campeonato con buen pie y así vamos a seguir avanzando enfocados en nosotros.

En lo personal, ¿cómo ves al equipo de Néstor Gorosito?

Lo veo bueno, bastante bueno. Hemos tenido un partido bastante simbólico y todas las brechas que hubo en el equipo del año pasado, hoy están cubiertas. Es un proyecto sólido porque se ha buscado con menor presupuesto un resultado bastante mejor. Este equipo es mucho más eficiente que en el 2024 cuando tuvimos un gasto deportivo muy grande para un resultado muy pobre.

Alianza Lima 3 - 1 Nacional de Paraguay por la fase 1 de la Copa Libertadores y enfrentará a Boca Juniors por el pase a la Fase de Grupos. Fotos: Giancarlo Ávila/ @photo.gec

Hernán Barcos ha indicado que se retirará este año y quiere seguir ligado al club, ¿han conversado?

No me gusta cruzar líneas y cada uno tiene un área asignada, eso tendrá que ver mucho con Franco Navarro. Pero si me lo dices a mí como Fernando, yo estaría encantado. Hernán Barcos no solo es un gran jugador, sino una gran persona.

Un mensaje para los hinchas de Alianza Lima...

Para mí es un honor y un privilegio estar a la cabeza del club más importante y grande del Perú. Les diría que todos estamos caminando hacia un objetivo que es campeonar, clasificar a la fase de grupos y ese recorrido no lo hacemos solos ni cada uno por su lado, sino como la gran familia blanquiazul que somos. Así tenemos que andar, juntos.

Las administraciones han sido poco duraderas, ¿te proyectas quedarte mucho tiempo en Alianza?

Uno no tiene nada comprado pero yo no he venido para quedarme un ratito. He venido con una visión de largo plazo para poder acomodar ciertas cosas que no se trabajan en tres, cuatro o cinco meses.

¿Tienes algún pronóstico para el partido ante Boca Juniors?

Me encanta el partido por lo que trae de historia asociada. Se va a un jugar un 18 de febrero y un día como ese, pero en el 2010, tuvimos un partido aquí en Matute ante Estudiantes de la Plata por Copa Libertadores. Aquella vez demostramos quiénes somos en realidad y ganamos 4-1, empezamos con un revés pero al final todo se transformó metiendo esas cuatro ‘pepas’. Son coincidencias, ¿por qué no?