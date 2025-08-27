Fernando Cabada responde a Jean Ferrari: “Se equivoca de muy mala manera porque Barcos es peruano, tiene un DNI tan válido como el del Papa”

Como se recuerda, Ferrari indicó: “Lo digo con mucho respeto por la trayectoria que tiene y por lo que le ha dado al fútbol sudamericano, creo que Barcos se equivoca de muy mala manera, porque Alex Valera mantuvo cierta cordura y respeto después del partido, al no dar ninguna declaración con referencia a lo que dijo Hernán”.

Asimismo, el exadministrador de Universitario de Deportes agregó: “Espero que Hernán corrija esta situación porque es una equivocación de él, y sobre todo por el respeto hacia los futbolistas peruanos. Nosotros como selección hacemos un llamado a Hernán, es una persona a quien yo respeto, he tenido la oportunidad de conversar con él, me parece una persona correcta, pero en esta oportunidad se equivocó”.

Hernán Barcos habló sobre la discusión con Alex Valera. (Captura: GOLPERU)

La respuesta de Fernando Cabada

Por su parte, Fernando Cabada, Gerente General de Alianza Lima comentó al Diario El Comercio en exclusiva sobre el incidente: “Ese es un tema entre jugadores que debió quedar entre jugadores. Mal haría cualquier dirigente o cualquier otra persona en estar opinando, creo que no viene al caso”.

”Con respecto al señor Ferrari, voy a responderle de la misma forma que él dijo sobre Hernán: con todo respeto a su trayectoria profesional, creo que se equivoca y se equivoca de muy mala manera. Y lo digo por cuatro razones simples. La primera es porque Barcos es un jugador reconocido como caballero dentro y fuera de la cancha en cualquier club en el que haya estado. No conozco una sola persona expresándose mal de Barcos“, sostuvo.

Fernando Cabada alzó su voz de protesta y señaló: “Estamos totalmente en desacuerdo en que se imponga una sanción por violencia, y se pretenda solucionar con más violencia e incitarla”. (Foto: Alianza Lima / FPF)

En la misma línea, agregó: “El segundo error de Ferrari es que Hernán Barcos es peruano. Tiene un DNI tan válido como el del mismo señor Ferrari o como el del Papa. Es un jugador peruano y está inscrito en la FPF. Además, todo jugador que esté inscrito, sin importar su país se origen, merece el mismo respeto todos por igual“.

Sobre el punto anterior, Cabada enfatizó: “En tercer lugar, cualquier diferenciación que se hace por razones de credo, raza o lo que sea, se llama discriminación. Y cuando esta se da por nacionalidad es xenofobia. La misma FIFA y Conmebol vienen luchado de manera solida contra la xenofobia, entonces, ¿cómo un empleado de la FPF podría incurrir en una conducta de ese tipo y de esa magnitud? No me parece propio. Así como tampoco me parece propio que intervenga en una cuestión de dos jugadores“.

Y por el ultimo, a modo de mensaje, Cabada agregó: “El cuarto punto es que debo defender a mis jugadores. Hernán debe saber que toda la institución esta con él, yo hablo en nombre de diez millones de hinchas y de todo el club, así como de los compañeros de Hernán, muchos de los cuales tambien son seleccionados. Que tengan claro él y quien sea que con nuestra gente no se van a meter, eso no lo voy a permitir”.

Nacionalización de Barcos

Como se recuerda, el delantero argentino de 41 años se nacionalizó peruano en una ceremonia oficial el 22 de diciembre del 2023. A partir de entonces, pudo ser inscrito como futbolista peruano para las temporadas 2024 y 2025.

La entrevista completa a Fernando Cabada, Gerente Deportivo de Alianza Lima, será publicada en los próximos días.

