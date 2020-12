Alianza Lima jugará en el 2021 en la segunda división del fútbol peruano y los dedos señalan al Fondo Blanquiazul como los principales culpables. Fernando Farah, miembro de la junta directiva, decidió hacer un mea culpa por lo ocurrido luego de varios días de haberse conocido la penosa noticia.

“En primer lugar quiero pedirle perdón al club Alianza Lima, a sus millones de hinchas, entre los que me encuentro, porque he sufrido mucho. Somos los más afectados luego del fracaso deportivo”, sostuvo el miembro del Fondo Blanquiazul en diálogo con RPP.

En ese mismo contexto, reconoció que cometieron un grave error en Alianza Lima al orientar todas sus fuerzas a crear un club importante a futuro, dejando de lado el presente, lo que les terminó por jugar en contra, ocasionando que el próximo año tengan que disputar la Liga2.

“El Fondo es un acreedor, como tal, ha estado involucrado en trazar planes para el club. Confiando en el profesor Bengoechea y el equipo que venía trabajando con él para armar el equipo. El Fondo se preocupó más del futuro que del año presente”, agregó Farah.

Ahmed se defendió y disparó con todo

Por otro lado, se conoce que Daniel Ahmed llegó a Alianza Lima a inicios de año para tomar el cargo de director de Planeación y Desarrollo; sin embargo, la necesidad generó que tome las riendas del primer equipo blanquiazul en la parte final de la Liga 1. Tras el descenso y su salida de la institución, el argentino dio luces de cuáles fueron sus funciones y por qué él no es el principal culpable de que jueguen la próxima temporada en la Liga 2.

“No había proceso, no había análisis de si había competido en los últimos tres años. Si había jugado partido o había estado lesionado. Si había tenido faltas al profesionalismo. Si era un tipo que no hacía grupos. Si era líder o no era líder. Para el próximo año, todo esto ya se había hecho”, sostuvo el extécnico blanquiazul en un audio de whatsapp.