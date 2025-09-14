Fernando Gaibor, volante de Alianza Lima, se mostró fastidiado por la derrota ante Deportivo Garcilaso en Matute y descartó que el equipo juegue relajado la Liga 1. El ecuatoriano aseguró que tomarán las precauciones del caso para que esto no vuelva a ocurrir.

"Nosotros salimos con la mentalidad de ganar, de conseguir los tres puntos, pero no hay mucho tiempo de entrar en lamentos. Tenemos que pasar la página. No hacer como que no pasó nada, pero sí tomar los recaudos posibles", expresó en conferencia de prensa.

Deportivo Garcilaso sorprende en Matute y derrota a Alianza Lima

Aunque no lo usó de excusa, Gaibor se mostró crítico contra las sanciones a Renzo Garcés y Carlos Zambrano, defensores que Alianza Lima extrañó en este partido. El mediocampista afirmó que estas decisiones afectan deportivamente al equipo.

“Analicen las veces que nos expulsaron jugadores donde no hay rojas. Hoy (ayer) no contamos con dos centrales porque alguien grabó algo externamente. Nosotros no jugamos relajados en liga. No pongo excusas, pero nos merman el plantel”, afirmó.

Por último, mostró su apoyo a Gianfranco Chávez y Jean Pierre Archimbaud, la pareja de centrales contra los cusqueños. “Se está a veces queriendo buscar cosas, fantasmas donde no hay. Somos un grupo de profesionales donde todos estamos disponibles y estamos aptos para jugar un partido profesional”, dijo.

