Patricio Rubio aterrizó en Lima el pasado lunes con el objetivo de ganarse un puesto en Alianza Lima. El chileno llegó como pedido expreso de Mario Salas y los fanáticos lo respaldan, a pesar de no conocer mucho de su trayectoria. Fernando Martel, exfutbolista blanquiazul, dio buenas referencias sobre su juego.

En una entrevista con Azul y Blanco, el chileno que paseó su futbol por La Victoria en la temporada 2006, llenó de elogios a su compatriota y aseguró que se trata de un ‘goleador nato'.

“A Rubio no le quedará grande la camiseta de Alianza Lima. Él ha estado en equipos grandes como la U. de Chile y tiene buena trayectoria. Ojalá pueda sentir lo mismo que yo, que sea un íntimo más. Es un goleador nato, que ha sido máximo anotador en los equipos que estuvo. Espero se le den todas las circunstancias para que pase lo mismo en Alianza Lima y que sea un aporte para todo el equipo”, aseguró Martel.

Sobre Mario Salas dijo: “Le fue bien en Católica, en Cristal que son equipos parecidos, en el sentido que los dirigentes te dejan trabajar, que invierten y todo. No se cómo era el vestuario de Cristal, debe ser no tan complicado como el de la Catolica. Luego llegó al Colo Colo, un vestuario con gente avezada, gente que había ganado muchas cosas, con varias Copa América, mundialistas, ahí cambió todo para él (Salas), los perfiles fueron otros. No se cómo estará Alianza en ese aspecto, pero Salas tiene las condiciones para triunfar, sabiendo que Alianza no es Cristal, pero tiene que partir de la base, que tiene que trabajar y convencer a sus trabajadores de lo que él quiere, que pueda meter en la mentalidad de ellos, lo que él pretende plasmar en la cancha”.

“Espero que nos veamos pronto en la ‘caldera’”: Patricio Rubio envió mensaje a los hinchas íntimos

Después de una larga y tediosa espera, el jugador chileno, Patricio Rubio, llegó a Lima este lunes y envió un potente mensaje a toda la hinchada de Alianza Lima a través de sus redes sociales, haciendo referencia al apoyo que sintió durante todo el tiempo.

“Muy feliz, ya en Lima. Agradecer a todos los hinchas por el apoyo, muy agradecido y espero que nos veamos pronto en la ‘caldera’”, escribió el delantero blanquiazul a través de su cuenta de Twitter, adjuntando una serie de fotografías con la camiseta de Alianza Lima.

MÁS EN DT...

VIDEO RECOMENDADO

España: Real Madrid y Barcelona estrenan las camisetas para la temporada 2020-21 | VIDEO