Fue su gol en el clásico ante Universitario, un gran remate de unos 30 metros, el que terminó de convencer a la hinchada de Alianza Lima, tanto que unos aficionados evitaron que le robasen al jugador chileno. A fin del 2006, la celebración fue conjunta.

Hoy Fernando Martel mantiene el vínculo con Alianza Lima desde el lado sentimental. El año pasado visitó al cuadro blanquiazul cuando le tocó viajar a Chile y posó con la blanquiazul, y le seguía quedando bien. Así, tiene la voz para hablar del momento del cuadro íntimo.

En la visita del año pasado en Chile. (Foto: Alianza)

Estuviste el año pasado visitando a Alianza en Chile, ¿qué sentimientos te unen al club?

El sentimiento es con la hinchada. Siempre que vienen a jugar en Chile hay amigos, gente conocida que uno tiene que visitar. Es más que nada, todo lo que uno vivió en Alianza fue con la gente.

¿Debes ser de los chilenos más queridos en el Perú por el título del 2006? ¿Te tocó vivir momentos similares en otro lado?

No sé si el chileno más querido, pero sí respetado. En varios lugares me fue bien, como en Colombia, pero en Perú me sentí como en casa y eso gracias a la gente y al respeto que me gané. En Iquique tuve cosas muy similares, pero en Alianza fue un romance mutuo con la gente, con el Comando Sur.

¿El clásico significó mucho más por el gol o cómo lo viviste?

El gol en el clásico, más que marcar un antes y después en mi relación con la barra, significó que pese a empatar, el equipo tuvo un nivel de juego mejor a lo que se venía dando. Eso nos hizo creer en lo que estábamos trabajando. Más que el gol, yo siempre ratifico lo que el equipo hace y los goles con circunstancias de eso.

Alianza es líder del torneo local. ¿Pero has podido ver a esta Alianza 2023 en la Copa?

La verdad, mucho fútbol no veo, pero sé de los resultados de Alianza. Ahora me dedico más a las motos, por eso solo veo resúmenes. Sé que está punto y deseo que le vaya bien siempre.

Los 30 partidos sin ganar por Copa Libertadores, ¿cuánto juegan en contra? ¿Por qué es inevitable que el jugador entre con eso en la cabeza?

Yo creo que un jugador no piensa en esas historias. Si uno lo hace es ponerse peso encima, echarse una piedra en la espalda que te va a pesar todo el partido. Los partidos se juegan y si las cosas no de dan es porque no se ha trabajado suficientemente. Si me tocara jugar, yo no pensaría en eso, pensaría en que el equipo juegue decidido a lo que se planificó en la semana.

La Copa Libertadores se juega con jugadores con jerarquía, ¿pero en qué momentos hay que dejar de apostar por nombres?

Siempre lo he dicho, cuando uno pretende hacer una buena Copa Libertadores y un buen campeonato local, se tiene que traer refuerzos. Creo que tanto el fútbol peruano como el chileno están en deuda en la Copa Libertadores y Sudamericana. Las buenas propuestas deben partir de un buen trabajo, de un técnico que tenga confianza en los dirigentes y así buscar las piezas claves. En el 2006 nosotros teníamos gente joven y de experiencia y se pudo hacer algo bueno, pero luego dejaron ir a piezas claves. Hay que tener un plantel para afrontar los dos torneos, local e internacional.

¿Qué opinas que un hombre como Guillermo Salas esté al mando de alianza lima?

Hay gente que merece estar ahí y creo que él se siente un aliancista total y pienso que es la persona indicada. Para que a un equipo le vaya bien tiene que estar bien el técnico, los dirigentes y los jugadores. Si esas tres cosas conjugan van a lograr campeonatos y hacer una Libertadores digna. Los dirigente debe dar el apoyo al entrenador y su comando técnico.

¿Cómo es Guillermo Salas? ¿Tipo Frontal, estudioso o un poco sereno?

Recuerdo que Guillermo Salas es una persona bastante equilibrada como jugador. Pero no hay que comparar porque para ser técnico se tiene que tener otra actitud para poder mandar. Como jugador era bastante sereno, mesurado. Ahora cambia mucho las cosas, pero alguien como Guillermo le ha hecho bien al club y tienen que darle todas las oportunidades.

En Alianza Lima solo importa ganar, pero ¿cómo cortar una racha de 30 partidos sin ganar en Copa Libertadores?

Lo importante es lo que puedas plantear o hacer dentro de la cancha, eso es fundamental. El trabajo de la semana es lo que te sostiene. Ahora frente a Libertad es un partido bastante complicado porque los paraguayos ya tienen un estilo de juego. Alianza debe salir con convicción, sin importar los 30 partidos que no haya ganado, es algo que debe sacarse de la mente y jugar con convicción del buen trabajo de la semana.

Jugaste poco tiempo en Alianza Lima, ¿pero el hincha te respeta, te quiere y valora lo que hiciste por el club? ¿Cuál fue la razón?

Estuve un año y se consiguieron cosas después e tiempo. Pero lo que más valoro de lo que hice en Alianza fue lo que entregué en cada partido. Siempre lo di todo más allá de los resultados y ese respeto de la gente se gana. Uno se tiene que esforzar y dar todo en la cancha y eso entendió la gente desde el clásico hacia adelante. El sacrificio fue lo que hizo que la gente me respetara para lograr lo que conseguí.

Tricampeonato o qué Alianza Lima compita en la Copa Libertadores, ¿cuál crees que debe ser la máxima aspiración?

Todas las cosas van de la mano. El tricampeonato y la Copa Libertadores. Si ves que Alianza consigue el ‘Tri’ y a nivel internacional le va mal es porque las cosas no se hacen bien en el Perú. Uno no está metido en el club y no puedo decir que esto es lo que pasa, pero si se da eso es que algo pasa. Hay que apuntar a ambos y mejorar.

¿Para competir en Copa Libertadores que se necesita?

Creo que es la convicción, la convicción del entrenador, de los dirigentes, de los jugadores. Saber que el torneo internacional es otro ritmo, otra mentalidad y todos quieren ganar. Para estos torneos se tiene que invertir bien y hacer un trabajo a largo plazo, con un equipo de experiencia y jóvenes que formen parte del proyecto.

--

El actual entrenador de Vélez Sarsfield conversó en exclusiva con DT, donde recordó su paso por el Perú y no pudo evitar referirse a la actualidad de Christian Cueva.