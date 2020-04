Los recuerdos que dejó Mario Salas en Sporting Cristal, campeón del 2018, son bastante buenos. Fernando Pacheco, hoy en Fluminense, guarda consigo muchos de ellos y por eso no dudó en expresar su sorpresa al ver al ‘Comandante’ como nuevo entrenador de Alianza Lima. El delantero de 20 años habló de eso y del actual momento del club rimense.

El anunció de Mario Salas como entrenador blanquiazul fue un baldazo de agua fria para Pacheco, como lo relató. “Sorprende por todo lo que pasó en Sporting Cristal, por todo lo vivido. Es complicado que un técnico que salió campeón y marcó historia en el club regrese al Perú y no precisamente al equipo (Sporting Cristal). De hecho es un poco complicado y a mí me cayó de sorpresa”, aseguró el futbolista en entrevista con UCI Deportes.

Pacheco, quien llegó esta temporada a Fluminense, aseguró que se mantiene en constante comunicación con el comando técnico de Salas pero no con el mismo entrenador. “Con el profesor Salas no tengo contacto pero sí con gente de su comando técnico. Tengo muy buena conversación. Ellos me desean siempre lo mejor y están al tanto de mi presente acá, en Brasil”, reveló.

No deja de seguir a Sporting Cristal

Por otro lado, el futbolista también habló sobre la escuadra celeste que actualmente dirige Roberto Mosquera y dejó en evidencia su preocupación por el mal inicio de temporada del primer equipo.

“Es complicado el momento que está viviendo ahora Sporting Cristal, pero los que nos dedicamos al fútbol sabemos que esta situación puede pasarle a cualquier equipo. La única manera de revertir esto es seguir trabajando, seguir entrenando fuerte, tener las ganas y la decisión de querer sacarlo adelante, esa es la única manera de que el equipo vuelva a ser el mismo de antes”, señaló el futbolista.