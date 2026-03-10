Fernando Gaibor, volante de Alianza Lima, salió en defensa del técnico Pablo Guede, quien fue duramente cuestionado semanas atrás por la eliminación de la Copa Libertadores y el juedo del equipo. Para el ecuatoriano, el entrenador blanquiazul fue señalado injustamente pese a tener poco tiempo en el proceso.

“Le empezaron a dar palos sin tener ni un mes de proceso, no habíamos perdido, solo un partido en la Copa, de ahí no perdimos nunca. Estamos punteros. Que te griten que te tienes que ir y aún así él sigue trabajando...“, expresó en Doble Punta.

Gaibor describió a Guede como un “loco del trabajo” y aseguró que el equipo está empezando a fluir, tras el contundente triunfo por 3-1 sobre Melgar el último lunes en Matute.

“Es un líder loco, es obsesivo con el orden, la disciplina, tiene en su memoria todo. Ha defendido su trabajo y por eso hoy el equipo está como está, está empezando a fluir, a gustar y ya ese ruido que había ya no se está escuchando. [...] Mucha gente quería que nos vaya mal y ahora se quieren subir a la camioneta del triunfo”, afirmó.

Pablo Guede. (Foto: GEC)

Gaibor se refirió a la agresión de los hinchas

Por otro lado, Gaibor se refirió a lo ocurrido con los hinchas de Alianza Lima que se metieron a Matute para agredir a los jugadores, tras conocerse la denuncia por presunta violación contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco.

“Esa situación no es normal. Puede haber ocurrido indisciplina, pero hay formas de manejar esos temas, creo que se está normalizando ese tipo de situaciones, se está haciendo como una moda en Sudamérica pero puede pasar una tragedia. Si hay una equivocación, el club debe tomar las decisiones y se acabó”, comentó.

