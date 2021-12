Conforme a los criterios de Saber más

El 2022 representará para Alianza Lima, el actual campeón del fútbol peruano, un reto enorme. Al objetivo de ir por el bicampeonato y repetir las alegrías del 2003 y 2004, se le suma la presión de cortar la racha de 23 partidos sin ganar en la Libertadores, un torneo que ha sido una verdadera pesadilla en La Victoria en los últimos años. Aún falta mucho para que los íntimos inicien su camino en la Copa (6 de abril arranca la fase de grupos), pero la preocupación está instaurada desde ahora, en estos días que se dividen entre festivos y de más trabajo.

¿Por qué hay dolores de cabeza en Matute? Ocurre que el plantel aliancista, dirigido por Carlos Bustos, iniciará su pretemporada este lunes 20 de diciembre, pero hasta el cierre de esta nota solo ha oficializado un refuerzo: Christian Ramos. Luego están los que renovaron como Wilmer Aguirre, Ángelo Campos, Josepmir Ballón, Mauricio Matzuda. La idea, según indicó José Bellina, gerente deportivo de la institución, es mantener la base de este año y reforzarse en zonas específicas.

Esto último es lo que tiene inquieto a más de uno. Y es que, de llegar Pablo Lavandeira y el ecuatoriano Darlin Leiton, los campeones completarían sus cinco cupos de extranjero. Se esperaba que Lavandeira, que juega en Perú desde 2015 con una breve interrupción en 2020 (fichó por Audax Italiano de Chile), y Pablo Míguez, que llegó en 2014 al fútbol local y tras unos pasos en Argentina (Olimpo en 2016) y México (Puebla en 2017) retornó, tendrían la nacionalización pronto y serían inscritos como peruanos. Sin embargo, estos trámites burocráticos no tienen fechas establecidas, por lo que no se sabe si se podrá llegar a tiempo

A los Pablos se le suma Darlin Leiton (aún no es oficial), Hernán Barcos y Edgar Benítez. El ‘Pirata’ renovará por un año más tras ser el mejor jugador de la Liga 1 2021, mientras que el paraguayo tiene contrato hasta mediados de año.

Esta situación ha obligado a que no se extienda el vínculo con Arley Rodríguez. El colombiano, uno de los jugadores más queridos por el club, señaló en una entrevista con DT El Comercio que iba a esperar hasta esta semana (el límite vence este domingo 19 de noviembre) la respuesta de la institución aliancista.

En el mismo caso se encuentra Gabriel Achillier. El defensor ecuatoriano llegó a La Victoria a inicios de año, pero fue prestado al Orense de su país. En teoría, el central deberá unirse a la pretemporada este lunes, pero no formará parte del plantel. “Al parecer, no entro en los planes. Me había ilusionado”, nos comentó.

Alianza Lima tiene en mente una nueva imagen para el equipo en el 2022 y una de las novedades es el diseño de la camiseta.

Franco Zanelatto, otra apuesta del club, también sería prestado por el tema de la nacionalización. El atacante de 21 años, que destacó esta temporada con la San Martín pese a que descendió, es paraguayo pero viene tramitando su DNI peruano.

En total, Alianza tendría siete extranjeros. Se sabe que no contarán con Achiller, por lo que les quedaría un cupo por liberar, y este sería el caso de Zanelatto, que solo se quedaría si logra la nacionalización en los próximos días.

En caso Lavandeira o Míguez no logren nacionalizarse antes del inicio de la Liga 1 (21 de enero), lo más probable es que lo inscriban como extranjeros, ya que si esperan hasta el 27 de marzo, que es el cierre del libro de pases, se perderían varias fechas del inicio del torneo. Si logran liberar uno de esos cupos, la directiva íntima podría buscar otro refuerzo fuera, siempre y cuando el presupuesto y los tiempos lo permitan.

La situación de

los extranjeros Estado Hernán Barcos Aún no es oficial su renovación, pero lo haría pronto Edgar Benítez Tiene contrato hasta junio del 2022 Pablo Míguez Aún no es oficial su renovación, pero lo haría pronto

(se espera que se nacionalice) Pablo Lavandeira Aún no es oficial su fichaje

(de llegar, se espera que se nacionalice) Darlin Leiton Aún no es oficial su fichaje Gabriel Achillier Regresa de estar a préstamo, pero no sería tomando en cuenta Franco Zanelatto Aún no es oficial su fichaje

(de llegar, se espera que se nacionalice)

Anota las fechas

Alianza Lima arrancará los trabajos de pretemporada este lunes 20 de diciembre. Aunque no tiene día exacto, arrancará su participación en la Liga 1 2022 entre el 21 y 23 de enero, días en los que se disputará la primera jornada del torneo local.

El rival en el estreno como campeón vigente será Sport Boys y el escenario, el Miguel Grau del Callao. Los blanquiazules visitarán a los rosados después de tres años. En 2019, temporada en la que llegó a la final, inició el campeonato goleando 3-0 a los chalacos.

Después de la Liga 1, Alianza aguardará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 el próximo 23 de marzo. Un par de semanas después (6 de abril) iniciará su participación en el certamen internacional.

