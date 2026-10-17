Su ausencia viene desde inicio de temporada y, mientras el futbolista buscaba recuperar protagonismo con la selección peruana Sub 20, también surgía una preocupación alrededor de su entorno y de las decisiones que tomar para encaminar su carrera profesional.

Piero Cari. (Foto: Alianza Lima)

El último partido de Cari con el primer equipo de Alianza Lima fue el 31 de mayo de 2026, cuando disputó 45 minutos en el empate 1-1 ante FC Cajamarca. Desde entonces, no volvió a ser convocado por Guede, según el registro de partidos de SofaScore. En lo que va de la Liga 1 y lo que fue la Copa Libertadores, apenas acumuló 154 minutos.

El contraste es evidente. En 2025, Cari encontró oportunidades bajo la dirección técnica de Néstor Gorosito, sumó experiencia en el fútbol profesional e incluso llegó a debutar con la selección peruana absoluta. Su talento y capacidad alimentaron las expectativas sobre su futuro. Sin embargo, las exigencias del nuevo comando técnico modificaron su panorama.

El último viernes, El Comercio pudo conocer que el volante volvió a ser convocado por el técnico argentino bajo los criterios de haber entrenado bien a la par del equipo íntimo desde su retorno de la sub-20. Asimismo, ha conversado con el entrenador sobre su compromiso en esta recta final del torneo. Por su parte, Guede lo considera una pieza importante para la volante del equipo.

¿Por qué Pablo Guede dejó de convocarlo?

La explicación apunta a una decisión técnica. Según informó El Comercio tiempo atrás, Guede consideraba que el volante todavía no alcanzaba el nivel de compromiso y el físico que exige para su modelo de juego, en el que la presión, la recuperación y el despliegue sin pelota son aspectos fundamentales. El entrenador busca futbolistas que no solo destaquen por su técnica, sino que también cumplan con una importante carga de trabajo antes de los partidos.

Piero Cari debutó este año en el fútbol profesional con Alianza Lima y tiene un gol anotado. (Foto: Club Alianza Lima)

No obstante, el manejo de la disciplina es otro elemento que permite entender el contexto del entrenador argentino. El caso de Kevin Quevedo es ilustrativo: Guede explicó públicamente que el extremo no había alcanzado inicialmente las condiciones físicas y de entrenamiento que pretendía para el equipo. También señaló que el jugador reconoció su error, pidió disculpas y empezó a trabajar para recuperar su lugar. Tal como sucedió.

La preocupación por su entorno

Más allá de lo estrictamente futbolístico, alrededor de Cari también existe preocupación por el entorno en el que se desenvuelve. El volante llegó desde Tacna a Lima siendo un adolescente de 14 años para continuar su desarrollo futbolístico y tuvo que aprender a desenvolverse con independencia en una etapa en la que todavía estaba formando su personalidad, sus hábitos y sus criterios fuera de la cancha.

Ese proceso no es sencillo para ningún futbolista adolescente. En dicho contexto, el acompañamiento familiar -a corta o larga distancia-, la orientación de sus representantes y la capacidad de tomar decisiones pensando en el largo plazo adquieren especial importancia.

En tal sentido, se menciona la cercanía de Cari con personas vinculadas, en distintos momentos, a las carreras de Jean Deza, Carlos Ascues y Alexi Gómez, así como con círculos cercanos a Kevin Quevedo. Se trata de nombres que han protagonizado episodios polémicos relacionados con su comportamiento fuera de las canchas o con cuestionamientos disciplinarios a lo largo de sus respectivas trayectorias.

La preocupación, en todo caso, gira alrededor de una pregunta legítima: ¿cuenta el joven volante con el acompañamiento adecuado para tomar decisiones que favorezcan su crecimiento profesional? A los 19 años, todavía está a tiempo de poder tomar buenas decisiones y demostrar en clubes aquello que viene demostrando en la selección peruana sub-20.

Piero Cari lleva 16 partidos jugados en el año: 11 por Liga 1, 4 por Copa Libertadores y 1 por Copa Sudamericana. (Foto: Club Alianza Lima)

¿Qué pasará con Piero Cari en Alianza Lima?

Por ahora, el futuro inmediato del volante pasa por recuperar terreno y encontrar una oportunidad para volver a competir, sobre todo considerando que tiene contrato hasta fines del 2027. Su rendimiento internacional vuelve a poner sobre la mesa el potencial que mostró cuando empezó a ganarse un lugar en el plantel profesional.

Alianza Lima, por su parte, tiene el desafío de definir cuál será el camino para su desarrollo. La continuidad en el primer equipo, la participación con la reserva o una alternativa que le permita sumar minutos como un préstamo o cesión son escenarios que podrían evaluarse.

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