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Resumen

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Piero Cari. (Foto: Alianza Lima)
Piero Cari. (Foto: Alianza Lima)
Por Fernanda Huapaya

Piero Cari atravesaba uno de los momentos más complicados de su corta carrera en Alianza Lima. El volante de 19 años, que hace apenas una temporada empezaba a consolidarse como una de las principales promesas de la cantera blanquiazul, dejó de tener minutos, pero es la gran sorpresa en los planes de Pablo Guede para afrontar a Atlético Grau este sábado.

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