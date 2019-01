Alianza Lima: el fixture del Torneo Apertura y Clausura de la Liga 1

Alianza Lima, último finalista del torneo de Primera División, ya sabe cuál es la ruta a seguir para alcanzar el título nacional después de dos temporadas. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo empiezan la Liga 1 con cinco partidos consecutivos sin salir de la capital.

Alianza Lima debutará en casa ante Sport Boys y una semana después visitará a Sporting Cristal, en lo que será la revancha de la final del Descentralizado 2018. El clásico tendrá que esperar hasta la jornada nueve (14 de abril).

Miguel Ángel Russo llegó a Alianza Lima para dirigir por todo el 2019 (Foto: GEC).

La primera salida de Alianza Lima en la Liga 1 Apertura será en la fecha 6 cuando visite a Ayacucho FC. Las otras visitas a ciudades de altura serán a Real Garcilaso (Cusco, fecha 8) y Sport Huancayo (Huancayo, fecha 16). En la primera parte del torneo también visitará a Pirata FC, Carlos A. Mannucci y Alianza Universidad.

► Alianza Lima: Adrián Ugarriza, anunciado como nuevo futbolista blanquiazul



► Alianza Lima: Gonzalo Godoy renovó con los íntimos por la temporada 2019



Para la Liga 1 Clausura, Alianza Lima también tendrá cinco partidos consecutivos en Lima. Serán entre la fecha 8 y la fecha 12 cuando enfrente a Real Garcilaso, Universitario de Deportes, Purata FC, San Martín y Carlos A. Mannucci.

Recordemos que Alianza Lima debe prepararse bien porque no solo disputará la Liga 1, los íntimos también participarán en la fase de grupos de la Copa Libertadores y este nuevo sistema de torneo que se jugará solo fines de semana le facilita la planificación del año.

Alianza Lima: fixture del Liga 1 Apertura

Fecha 1 Alianza Lima vs. Sport Boys (15-18 de Febrero).

Fecha 2 Sporting Cristal vs. Alianza Lima (22-25 de Febrero).

Fecha 3 Alianza Lima vs. César Vallejo (1-4 de Marzo).

Fecha 4 Cantolao vs. Alianza Lima (8-11 de Marzo).

Fecha 5 Alianza Lima vs. Deportivo Municipal (15-18 de Marzo).

Fecha 6 Ayacucho FC vs. Alianza Lima (22-25 de Marzo).

Fecha 7 Alianza Lima vs. UTC 29 marzo - (1 abril).

Fecha 8 Real Garcilaso vs. Alianza Lima (5-8 de Abril).

Fecha 9 Alianza Lima vs. Universitario de Deportes (12-15 de Abril).

Fecha 10 Pirata FC vs. Alianza Lima (19-22 de Abril).

Fecha 11 Alianza Lima vs. San Martín 26-29 de Abril).

Fecha 12 Carlos A. Mannucci vs. Alianza Lima (3-6 de Mayo).

Fecha 13 Alianza Lima vs. Melgar (10-13 de Mayo).

Fecha 14 Alianza Universidad vs. Alianza Lima (17-20 de Mayo).

Fecha 15 Alianza Lima vs. Binacional (24-27 de Mayo).

Fecha 16 Sport Huancayo vs. Alianza Lima (31 de mayo -3 de junio).

Fecha 17 Alianza Lima vs. Unión Comercio (7-10 de Junio).

Alianza Lima: fixture del Liga 1 Clausura

Fecha 1 Sport Boys vs. Alianza Lima (12-15 de Julio).

Fecha 2 Alianza Lima vs. Sporting Cristal (19-22 de Julio).

Fecha 3 César Vallejo vs. Alianza Lima (16-19 de Agosto).

Fecha 4 Alianza Lima vs. Cantolao (23-26 de Agosto).

Fecha 5 Deportivo Municipal vs. Alianza Lima (30 de agosto - 2 de setiembre).

Fecha 6 Alianza Lima vs. Ayacucho FC (6-9 de Setiembre).

Fecha 7 UTC vs. Alianza Lima (13-16 de Setiembre).

Fecha 8 Alianza Lima vs. Real Garcilaso (20-23 de Setiembre).

Fecha 9 Universitario de Deportes vs. Alianza Lima (27-30 de Setiembre).

Fecha 10 Alianza Lima vs. Pirata FC (4-7 de Octubre).

Fecha 11 San Martín vs. Alianza Lima (11-14 de Octubre).

Fecha 12 Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci (18-21 de Octubre).

Fecha 13 Melgar vs. Alianza Lima (25-28 de Octubre).

Fecha 14 Alianza Lima vs. Alianza Universidad (1-4 de Noviembre).

Fecha 15 Binacional vs. Alianza Lima (8-11 de Noviembre).

Fecha 16 Alianza Lima vs. Sport Huancayo (15-18 de Noviembre).

Fecha 17 Unión Comercio vs. Alianza Lima (22-25 de Noviembre).