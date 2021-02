Miguel Pons, candidato del Fondo Blanquiazul, fue elegido este martes como nuevo administrador de Alianza Lima tras la salida de Kattia Bohorquez. Esta decisión generó molestia entre los hinchas del club, entre ellos, Francisco Pizarro, quien también es acreedor laboral y que cree que los nuevos directivos le quitan “identidad” a la institución.

En conversación con “Sobre el Verde” de Depor, el exportero identificado con el cuadro blanquiazul, mostró su molestia por el momento administrativo que vive el equipo de cara al 2021, año en el que disputarán la Liga 2.

“Nosotros como acreedores laborales pretendíamos acortar el tiempo de restructuración de la deuda para que sea lo antes posible y que Alianza vuelva a los socios, porque nosotros creemos que las administraciones generaron que los clubes pierdan identidad. Alianza perdió identidad a partir del manejo. Lamentablemente no creo que esto se dé”, explicó ‘Pancho’.

Show Player

Pons logró ganar las elecciones tras obtener el 53.99% de las votaciones. Su contrincante fue Marco La Jara, propuesto por los acreedores laborales.

“El club debería volver a los socios, a los hinchas. El momento que pasa Alianza no es fácil. Tal vez los del Fondo Blanquiazul creen que tenemos algo en contra de ellos y lo que sucede es que nos damos cuenta que están haciendo las cosas mal. El dinero que se gastó el año pasado en contrataciones que no dieron resultado, se pagaron comisiones a representantes, algo que nunca se hizo, compraron a Jair Concha. No entendemos cuál es su pensamiento”, agregó Pizarro.

Pizarro también criticó duramente las distintas decisiones que tomó Kattia Bohorquez como administradora de Alianza. Incluso señaló que contrató a Alejandro Rázuri, presunto hincha de Universitario de Deportes.

“Nosotros no estamos de acuerdo como acreedores Laborales con la contratación de José Bellina como gerente deportivo y se lo dijimos a Kattia, pero no tomó en cuenta lo que le dijimos. Él contrató a Alejandro Rázuri y él fue un barrista activo de la ‘U’ y luego lo sacaron. No tienen ningún tipo de identificación con el club, no saben qué es lo que siente el hincha. Parece que el club ha sido secuestrado y las decisiones que están tomando son el hazmerreír de todo el Perú”, dijo Francisco.

“Yo culpo a Kattia porque ella es la que firma. En Alianza no se hacía nada si Kattia Bohorquez no firmaba. Hasta donde yo tengo entendido, el proceso concursal prohíbe a los acreedores ser parte de la toma de decisiones”.

El exportero señaló que los acreedores se encuentran “dolidos y molestos”, debido a que sienten que el club va perdiendo identidad. “Éramos una familia”, señaló.