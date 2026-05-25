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Franco Navarro confirma salida de Pedro Aquino y responde sobre Renato Tapia en Alianza Lima. (Composición GEC)
Franco Navarro confirma salida de Pedro Aquino y responde sobre Renato Tapia en Alianza Lima. (Composición GEC)
Por Redacción EC

Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima, rompió su silencio en Al Límite y se refirió a uno de los temas que más expectativa genera en Matute: el armado del plantel para la segunda parte del año. Antes de hablar de posibles movimientos, el directivo quiso poner en valor lo hecho por el equipo en el Torneo Apertura y destacó el rendimiento del grupo.

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