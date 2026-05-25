Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima, rompió su silencio en Al Límite y se refirió a uno de los temas que más expectativa genera en Matute: el armado del plantel para la segunda parte del año. Antes de hablar de posibles movimientos, el directivo quiso poner en valor lo hecho por el equipo en el Torneo Apertura y destacó el rendimiento del grupo.

“Quiero destacar al plantel que está ahora porque de verdad ha hecho una campaña espectacular. Es el primer paso porque el objetivo del club es salir campeón a fin de año”, expresó Navarro, dejando en claro que en La Victoria hay satisfacción por lo conseguido, pero también la sensación de que todavía falta completar la tarea.

Con la mira puesta en el Torneo Clausura, Navarro también comenzó a trazar la hoja de ruta para el próximo mercado de fichajes. “Tenemos un buen plantel, bien conformado. Seguramente puede haber oportunidades de mercado porque va a ser muy largo. Hay casi dos meses y medio para poder incorporar por la para del Mundial 2026”, explicó.

🎙️Franco Navarro Mandayo en EXCLUSIVA: "¿Refuerzos? Tenemos un buen plantel. Puede haber oportunidades en el mercado, hay tiempo para incorporar. Aquino no va a continuar. ¿Tapia? Quien no lo quisiera"#ALL1MITE



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En esa misma línea, el gerente deportivo confirmó una salida que ya era conocida en tienda blanquiazul: Pedro Aquino no continuará en el club una vez termine su préstamo. “Pedro Aquino vence su préstamo ahora, y no va a continuar. Tiene contrato con Santos Laguna, así que va a volver para allá”, aclaró Navarro.

Finalmente, fue consultado por Renato Tapia, uno de los nombres que ha comenzado a sonar como posible refuerzo para el Torneo Clausura. Aunque reconoció la jerarquía del mediocampista peruano, evitó entrar en detalles y prefirió enfriar los rumores. “Quién no lo quisiera, pero no es momento para hablar de refuerzos ni de salidas”, puntualizó.

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