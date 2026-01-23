Alianza Lima atraviesa uno de los momentos más oscuros en su historia. Una mujer argentina denunció a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco por un presunto abuso sexual durante la estancia del plantel en Uruguay.

Franco Navarro, director deportivo del club, declaró en RPP por el escándalo que atraviesa la institución y confirmó la indisciplina de jugadores.

“El domingo fue un día donde terminamos de jugar muy tarde con Colo Colo, después de tres partidos donde vimos que el equipo cubre las expectativas que todos esperamos. A las 5 de la mañana salimos al aeropuerto y todo estaba normal. Hoy (jueves) por la mañana rumbo al entrenamiento aparecen estas noticias que nos deja en una situación triste, difícil de explicar”, inició declarando.

“Lo que está confirmado es que ingresaron, esa es la indisciplina. Eso es lo más importante. No vamos a entrar en detalle”, confesó Navarro.

Asimismo, ratificó la sanción impuesta a los jugadores, que ya había sido anunciada mediante un comunicado horas antes de la entrevista.

“Nos reunimos con Pablo Guede, el área deportiva y el área legal. Se tomó la decisión de separar indefinidamente a estos jugadores. La investigación (sobre denuncia de abuso) sigue su curso, pero ingresaron mujeres a la concentración, algo que lamentamos. Dijimos que este año no íbamos a permitir ningún acto de indisciplina”, aseguró.