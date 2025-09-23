Franco Navarro, poco antes de partir rumbo a Chile, confirmó que la renovación de ‘Pipo’ Gorosito ya es todo un hecho.
“Nestor Gorosito va a estar en el 2026 con nosotros”, aseguró.
Asimismo, Navarro se refirió sobre la llave de cuartos de final que disputan con Universidad de Chile, y confía en una clasificación a la siguiente fase.
“Las mejores expectativas, más ilusionados imposible, porque sería un paso histórico y estaríamos más cerca al objetivo que este grupo se ha trazado. Todos estamos ilusionados y vamos a clasificar”, indicó.
Por último, sobre el duelo que se disputará en Coquimbo sin público por una sanción al club sureño dijo: “Nosotros el público lo tenemos en la cabeza y el corazón. Alianza es el perjudicado, ellos juegan sin público por las cosas que ya todos sabemos. Lo hace raro y diferente para los dos”.
