Franco Navarro contra presidente de la CONAR: “La soberbia de Víctor Hugo Carrillo nos molesta”. (Foto: Liga 1)
Redacción EC
, director deportivo de , explicó por que solicitaron a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) cambiar la designación de Diego Haro como árbitro principal del partido ante Deportivo Garcilaso y cuestionó a Víctor Hugo Carrillo, presidente de dicha institución.

“Mandamos una carta hace un mes con el tema de Haro, que en el partido con Cristal estuvo en el VAR y le complicó la vida al árbitro central, nunca llamó al árbitro por el codazo de Távara a Trauco", expresó Navarro en RPP.

Luego, continuó: “Después también lo vi a Carrillo explicando en un programa que el codo no estaba a la altura de la mandíbula sino del cuello... Calladito se vería mejor. La soberbia de Carrillo no hace que vea bien las cosas, ellos tienen que analizar, hablar y comunicarse con los clubes, porque en ese sentido sí estamos estancados”.

Alianza Lima y Sporting Cristal repartieron puntos en la fecha 4 del Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. (Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec)
El director deportivo afirmó que, a raíz de lo ocurrido, solicitaron que no les programen a Haro; sin embargo, hicieron lo contrario. “Como creen que son los dueños y pueden hacer lo que les da la gana, sobre todo Carrillo, lo programó para el partido del sábado, esa soberbia enoja a todo el mundo”, sostuvo.

Navarro también acusó de que Carrillo se esconde y no da la cara. “Es increíble la soberbia que tiene Víctor Hugo Carrillo, tantos años ha arbitrado, ha sido un buen árbitro pero se esconde y no te contesta, entonces no hay forma de ponerse de acuerdo”, consideró.

