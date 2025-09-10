Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, explicó por que solicitaron a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) cambiar la designación de Diego Haro como árbitro principal del partido ante Deportivo Garcilaso y cuestionó a Víctor Hugo Carrillo, presidente de dicha institución.

“Mandamos una carta hace un mes con el tema de Haro, que en el partido con Cristal estuvo en el VAR y le complicó la vida al árbitro central, nunca llamó al árbitro por el codazo de Távara a Trauco", expresó Navarro en RPP.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Luego, continuó: “Después también lo vi a Carrillo explicando en un programa que el codo no estaba a la altura de la mandíbula sino del cuello... Calladito se vería mejor. La soberbia de Carrillo no hace que vea bien las cosas, ellos tienen que analizar, hablar y comunicarse con los clubes, porque en ese sentido sí estamos estancados”.

Alianza Lima y Sporting Cristal repartieron puntos en la fecha 4 del Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. (Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec)

El director deportivo afirmó que, a raíz de lo ocurrido, solicitaron que no les programen a Haro; sin embargo, hicieron lo contrario. “Como creen que son los dueños y pueden hacer lo que les da la gana, sobre todo Carrillo, lo programó para el partido del sábado, esa soberbia enoja a todo el mundo”, sostuvo.

Navarro también acusó de que Carrillo se esconde y no da la cara. “Es increíble la soberbia que tiene Víctor Hugo Carrillo, tantos años ha arbitrado, ha sido un buen árbitro pero se esconde y no te contesta, entonces no hay forma de ponerse de acuerdo”, consideró.

Franco Navarro EN VIVO: "Me parece una injusticia total con Pipo. ¿Qué hizo? ¿Cuál es el gesto? Ya se comió 8 fechas, ahora 6. No hizo nada para merecer ese tiempo. Lo de Garcés también es increíble"#L1Radio



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM pic.twitter.com/EGuF6J3cB0 — L1MAX (@L1MAX_) September 6, 2025

*****************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.