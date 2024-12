Franco Navarro vuelve a trabajar en Alianza Lima luego de 22 años. (Foto: Alianza Lima)

El plantel 2025

Una de las primeras declaraciones de Franco Navarro fue la confirmación de que Hernán Barcos y Carlos Zambrano continuarán en Alianza Lima en el 2025. Por su parte, el ‘Pirata’ ha extendido su vínculo por un año más, mientras que el ‘Kaiser’ lo hizo por dos más. Sin embargo, también dio a conocer que Sebastián Rodríguez no continuará, pese a que la intención inicial era otra.

“Sebastián hasta hace dos días estaba convencido de volver porque lo habíamos conversado hace una semana desde Buenos Aires, en una llamada por teléfono porque él estaba de vacaciones en Montevideo, y me expresó claramente que estaba feliz de volver. Pero el día de ayer recibí una llamada de su representante y manifiesta que Sebastián se ha tomado estos días y por un tema familiar poco o nada podemos hacer. La intención es que no va a venir con nosotros el 2025 porque también tiene una cláusula en su contrato que le permite resolver su contrato”, contó Navarro.

Hernán Barcos dio asistencia en el segundo gol de Carlos Zambrano ante Municipal (Foto: GEC)

Con esto, y la información que adelantó El Comercio en tanto a que Alianza Lima solo tenía intención de mantener a Sebastián Rodríguez y Juan Pablo Freytes como únicos refuerzos extranjeros, ahora el panorama en el cuadro ‘íntimo’ es que deberán buscar a cinco fichajes del exterior para así completar el número de cupos. Al respecto, Navarro respondió a Deporte Total en qué posiciones se viene haciendo esta búsqueda.

“Las posiciones que estamos buscando son un arquero -con mucha experiencia-, un volante central, un volante ofensivo y si podemos incorporar un par de extremos sería fantástico para tener prácticamente el equipo armado”, sostuvo Navarro en tanto a los cinco cupos de extranjeros restantes considerando la continuidad de Juan Pablo Freytes, quien fue comprado a Newell’s Old Boys hasta el año 2027.

En tanto a si Freytes continuará en el plantel o será prestado, Navarro afirmó: “Freytes tiene contrato vigente, así que él está con nosotros el próximo año”. Sin embargo, también se ha venido hablando de la posibilidad de que se incorpore a un ‘9′ extranjero y, sobre esto, Navarro no lo descartó, pero remarcó que su prioridad es reforzarse con extremos: “¿Centrodelanteros? Tenemos a los mejores, a Paolo Guerrero y Hernán Barcos, además de dos chicos jóvenes como Matías Succar y Víctor Guzmán. Por ahora lo primordial es reforzar las bandas”.

Franco Navarro volvió a trabajar en Alianza Lima luego de 22 años. (Foto: Difusión).

Asimismo, Franco Navarro se refirió al caso inconcluso de Catriel Cabellos, ya que se tiene intención de que continúe en Alianza Lima pero habría que renegociar su préstamo con Racing: “Cabellos me parece un jugador interesante, ha tenido un rendimiento que nos permite a nosotros querer tenerlo el próximo año. Personalmente he estado reunido con él en dos oportunidades en Buenos Aires, hemos hablado por teléfono estos días para hacerle llegar de nuestro interés de que siga en el equipo en el 2025. Pero en Racing el 15 de diciembre son las elecciones presidenciales, he conversado con directivos sobre este tema, aunque hay que esperar hasta las elecciones”.

En el caso de Franco Zanelatto, si bien se tiene la información de que el jugador no continuará porque su prioridad es migrar al exterior, Navarro indicó que se tiene intención de mantenerlo: “Hablé con su representante. Nos encantaría que siga el próximo año, tiene mucho futuro más allá que ha tenido problemas con las lesiones. Pero el agente manifiesta que no va a jugar por ningún club peruano porque su intención es ir al extranjero”.

Al ser consultado sobre qué criterios tuvo en consideración para elegir a Néstor Gorosito como nuevo entrenador de Alianza Lima, Franco Navarro no dio muchos detalles en particular, pero sí un mensaje de respaldo total y contundente: “Néstor Gorosito ha sido uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol argentino. Tiene más de 20 años dirigiendo en Argentina, dirigió al fútbol paraguayo y salió campeón. También dirigió en España. Él es un técnico vigente”.

Asimismo, al respecto agregó: “En nuestra evaluación con nuestra área técnica, junto a José Bellina (gerente deportivo), nuestro secretario técnico Federico Flores con todos los análisis, y en lo personal considero que es el momento, por su capacidad para llegar a Alianza Lima es ahora. Yo estoy convencido que tiene la capacidad suficiente para estar al frente de Alianza Lima”.

Jean Ferrari y Franco Navarro comparten una relación de amistad, pero ahora estarán en lados opuestos como rivales. (Foto: Agencias)

‘Dardo’ a Ferrari:

Tal como fue a lo largo de su conferencia, Franco Navarro no le rehuyó a la polémica y envió un mensaje retador a Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes. Indicó que, si bien se conocen hace muchos años y los une una amistad, Ferrari se encuentra en el bando de al frente y que la competencia entre uno y otro va a ser “divertida”.

“Con Jean Ferrari nos une una relación de amistad por muchos años porque lo he dirigido cuando era muy joven en Sporting Cristal. Lo he dirigido en su última etapa como jugador profesional en León de Huánuco. Ya a partir de ahí nosotros hemos mantenido una relación, pero él está al frente de Universitario y yo estoy como director deportivo del equipo más grande del Perú, que son los íntimos de la victoria. Tiene razón también Jean cuando dijo que esto va a ser muy divertido. Realmente va a ser muy divertido. Yo defiendo los intereses de Alianza Lima y queremos que los íntimos de La Victoria, al final de año, terminemos abrazándonos habiendo logrado el objetivo principal que es el campeonato”, indicó Navarro.

Pretemporada 2025:

Según pudo conocer El Comercio, Néstor Gorosito arribará a Lima este domingo por la noche y luego ofrecerá una conferencia de prensa en los días próximos a su llegada. El martes de la próxima semana, los jugadores del primer equipo están citados en el estadio Alejandro Villanueva para pasar por exámenes médicos durante la mañana y mediodía.

Una vez que todos hayan pasado por exámenes médicos, comenzarán a entrenar en EGB de Lurín bajo el mando de Gorosito y su comando técnico. Hacia el final de la pretemporada, se tiene pensado instalarse en Cieneguilla previo al inicio del campeonato que será en enero. En tanto a los refuerzos, se estima que en las próximas dos semanas se tengan ya cerrados a todos los fichajes extranjeros.