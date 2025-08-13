“Este equipo permite ilusionarse”: Franco Navarro Jr., cuáles serán sus funciones y cómo llega Alianza al partido más importante del año

El último viernes, Alianza Lima anunció la llegada de Franco Navarro Mandayo como nuevo Gerente Deportivo del club. El directivo de 35 años llegó como reemplazo de José Bellina, quien renunció al cargo para mudarse a la Federación Peruana de Fútbol, y ahora trabajará bajo el mando de su padre, el actual Director Deportivo del club ‘íntimo’.

A menos de una semana de haber sido oficializado como nuevo Gerente Deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro Mandayo conversó en exclusiva con El Comercio sobre la actualidad deportiva del equipo íntimo y los planes para el 2026. Dentro de la conversación, el directivo se mostró optimista sobre el encuentro de este miércoles ante la Universidad Católica de Ecuador en Matute por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Franco Navarro Mandayo.

¿Cuáles son tus expectativas para el encuentro de mañana y, en general, para cuánto pueda avanzar Alianza Lima en Copa Sudamericana?

El objetivo principal del club es la Liga 1, salir campeón nacional, pero respecto a nuestro compromiso de mañana por los octavos de final de Sudamericana, claro que queremos seguir pasando las llaves.

Este grupo nos ha permitido ilusionarnos, nos tiene ilusionados, y queremos avanzar hasta lo más arriba. Vamos ir por todo, va a ser un partido muy difícil, pero hemos sabido sobreponernos a rivales difíciles y mañana no será la excepción.

En la misma línea, el exfutbolista y directivo fue consultado sobre cómo evalúa el panorama para Alianza Lima en el Torneo Clausura en el que suma ocho unidades en cinco partidos y se ubica en quinto lugar.

“Lo veo bien, estamos en una posición expectante. Hay una diferencia de puntos, pero confiamos en remontarlo, tenemos próximos contra rivales directos así que estamos confiados en que vamos a salir campeones“, comentó Navarro.

*La entrevista completa a Franco Navarro Mandayo como nuevo Gerente Deportivo de Alianza Lima estará disponible a través de la web y redes sociales de El Comercio en los próximos días.

Franco Navarro Mandayo

La relación Gerente-Director Deportivo:

¿Cuál es la diferencia entre el cargo de Franco Navarro y Franco Navarro Mandayo? El primero de ellos es el Director Deportivo de Alianza Lima, es decir, es la máxima autoridad en el área deportiva de todo el club y engloba tanto el primer equipo como a las divisiones menores y el fútbol femenino.

Sin embargo, en Alianza Lima estas dos últimas áreas tienen autonomía en tanto a la gestión. Por un lado, Wilmar Valencia es la cabeza de las divisiones menores; y, por el otro, Sisy Quiroz se encarga del fútbol femenino. Por su parte, la gran responsabilidad de Franco Navarro recae, entonces, en el primer equipo y la planificación a largo plazo con las contrataciones, las canteras y la reserva.

Por su parte, Franco Navarro Mandayo, el nuevo Gerente Deportivo, estará bajo la supervisión del Director Deportivo y tendrá su principal responsabilidad en el primer equipo, la reserva y las divisiones menores. Su trabajo; sin embargo, es también bastante administrativo.

El Gerente Deportivo deberá encargarse, por ejemplo, del tratamiento de las renovaciones de cara al próximo año, la planificación del plantel, la búsqueda de posibles fichajes y la posible extensión de contrato del entrenador Néstor Gorosito. Si bien no tendrá la última palabra en las decisiones, pues estas se tomarán junto con el Director Deportivo, sí tendrá el trabajo de manejar presupuestos y cláusulas de los distintos vínculos.

En tal sentido, el trabajo del Director Deportivo de Alianza Lima tiene que ver más con el rol de quien toma las grandes decisiones y marca el camino que tomará el club futbolísticamente, mientras que el Gerente Deportivo tendrá un trabajo más administrativo y que, si bien tendrá injerencia en las decisiones, trabajará principalmente para darle la viabilidad a las mismas.

Criterios de contratación

Cabe destacar que Alianza Lima defiende la elegibilidad del directivo por tres criterios principales: el ADN ‘blanquiazul’, la buena base educativa y la amplia experiencia laboral en la industria deportiva.

Sobre lo primero, recordemos que el criterio del ADN ‘blanquiazul’ ha sido clave para la planificación de esta temporada. Los claros ejemplos de las elecciones de Franco Navarro y Wilmar Valencia a inicio de año lo confirman y, de acuerdo eso, tiene sentido que hayan tomado el mismo criterio para la elección de Franco Navarro Mandayo al ser altamente identificado con la institución y hasta haber sido exfutbolista entre los años 2012 y 2013.

En tanto a lo segundo, Franco Navarro Mandayo es bachiller de Comunicación en la Universidad de Lima y luego se fue a estudiar un MBA en Dirección de Entidades Deportivas en la Universidad Europea de Madrid, tiene un Diplomado Ejecutivo en Gestión del Deporte por la FIFA y también ha sido docente de posgrado en programas de la FIFA.

Y sobre su experiencia laboral, cuenta con ocho años de experiencia en la FPF como Coordinador de la Unidad Técnica de Menores, Jefe de Operaciones y Competiciones en el Sudamericano sub-17 del 2019, Jefe de Selecciones Nacionales, Subgerente de Selecciones y, finalmente, Gerente de Selecciones desde setiembre del 2023 hasta hace poco más de un mes.

Asimismo, desde Alianza Lima consideran que es crucial que, al ser un hombre de fútbol hace tantos años, presenta buenos contactos en la industria deportiva nacional e internacional. Un claro ejemplo tiene que ver con que es muy amigo de seleccionados nacionales como Luis Advíncula, André Carrillo o Renato Tapia, quienes seguramente interesarán a Alianza Lima en el futuro a modo de repatriación.

Es innegable que Franco Navarro Mandayo tendrá que aprender más del rol como Gerente Deportivo ya sobre la práctica, pues Alianza Lima será el primer espacio en el que se desempeñará de esa forma. Asimismo, tendrá bajo su nuevas labores como contrataciones de futbolistas, presupuestos y planificación entera de un plantel pensando en una próxima temporada.

*****

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.