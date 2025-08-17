Franco Navarro Mandayo: “La Sudamericana nos gusta y da prestigio, pero el objetivo principal es el título nacional” | ENTREVISTA

Asimismo, Navarro Mandayo se refirió a la experiencia de trabajar con su padre, el Director Deportivo del club, y explicó cuáles serán las funciones de uno y otro. Por otro lado, afirmó que, si bien el objetivo principal y prioridad del club es ganar el título nacional, la continuidad de Néstor Gorosito no está supeditada a ello, ya que se hará una evaluación más integral para tratar su renovación.

—¿Qué te motivó a llegar como Gerente Deportivo de Alianza Lima?

El tratarse de Alianza Lima ya es una motivación suficiente, pero, profesionalmente hablando, creo que llego a un club que está muy bien organizado y que hace las cosas bien. Me convenció el proyecto deportivo y los planes que tiene la institución para consolidar procesos. Luego de ocho años de estar en la FPF, estar en una plataforma como Alianza Lima, que es el club más importante del país, ha sido una muy buena decisión y estoy muy contento por eso.

—Fernando Cabada, el administrador del club, comentó que él te había contactado, ¿cómo se dio tu llegada?

Se dio de forma impensada. Hace un mes dejé la FPF y esta salida coincidió con la de José Bellina, quien pasó a ser secretario técnico en la FPF. Entonces Alianza se puso en búsqueda de un Gerente Deportivo que cumpla con cierto perfil. Ahí fue donde recibí la llamada de Fernando Cabada a ver si me interesaba formar parte del club. Yo, en años anteriores, ya había tenido acercamientos con el club para unirme al área administrativa. No se dio por distintos motivos, pero esta vez acepté hablar con Fernando. Nos pusimos de acuerdo porque me sedujo el proyecto.

—Una vez que tomaste la decisión, ¿lo conversaste también con Franco Enrique, el Director Deportivo?

Sí, evidentemente, porque es innegable que vamos a compartir la misma área. Hablamos profesionalmente y creo que muchos no saben, pero la relación que tengo con mi padre es buena. Hay personas a las quizá no les hubiese gustado trabajar con el suyo, a mí me encanta. Creo que tenemos perfiles que se complementan bien. Somos dos profesionales que somos hinchas del club, lo que más queremos es que a la institución le vaya bien y no vamos a descansar para que eso ocurra.

—¿En qué se diferencian las funciones del Gerente Deportivo con las del Director Deportivo?

En la estructura, la cabeza es el Director Deportivo que se encarga de los lineamientos deportivos y es un perfil mucho más técnico que involucra modelo de juego o perfil de jugadores. La Gerencia Deportiva es un híbrido entre lo deportivo y administrativo. Obviamente, la Gerencia Deportiva también tiene participación en la conformación de plantel y decisiones futbolísticas, pero involucra negociaciones, manejo presupuestal y otros temas que el Director Deportivo directamente no ve. Es un trabajo complementario, las funciones no se sobreponen.

—Entonces una de tus tareas más próximas es el tema de renovaciones

Claro, el Director Deportivo también está involucrado, pero sí, es lo más próximo a trabajar.

—Franco Enrique comentó que si fuera por él, renovaba mañana mismo a Gorosito, ¿piensas lo mismo?

Sí, pienso lo mismo que él. Incluso el mismo Fernando Cabada también lo comentó. Nosotros estamos sumamente contentos con el trabajo de ‘Pipo’ y estoy en línea con lo mencionado.

—¿La continuidad de Gorosito estaría en duda si no logra algún objetivo en particular?

Nuestro objetivo es la Liga 1 y este equipo nos ha permitido ilusionarnos en torneo internacional como hace mucho tiempo no pasaba. Las evaluaciones se realizan a final de año. Nosotros tenemos plena confianza en el cuerpo técnico y su trabajo.

—Entonces su continuidad no estaría supeditada a si gana o no el título nacional

No, para nada. Nosotros haremos una evaluación más integral que solo la foto final.

—¿Cuál es el objetivo principal de Alianza Lima?

Es ser campeón nacional. Este y todos los años.

—Muchos dicen que se prioriza el torneo internacional sobre el local

No. El objetivo principal del club es la Liga 1 este y todos los años. El campeonato internacional es algo que nos gusta y da prestigio, pero el objetivo principal es el título nacional.

—Este año Alianza Lima hizo una reestructuración casi total de su plantel, ¿se quiere mantener esta misma base para el 2026?

Sí, es parte de tener un proyecto deportivo el hecho de no tener tantos cambios continuos que no permiten que el proyecto se consolide. Queremos que un grupo importante del plantel se mantenga año a año, sumando, por supuesto, también a nuestros chicos jóvenes.

—Hay varios jugadores que vencen contrato este año, llámese Gaibor, Cantero, Enrique o Castillo. ¿Ya se está avanzando con ellos?

Sí, ya hay conversaciones. No es momento de hablar de eso porque estamos a puertas de un partido. Pero estamos trabajando en renovaciones y extensiones de contrato de cara al 2026.

—¿Hay algo concreto con Renzo Garcés?

Estamos confiados de que va a seguir con nosotros. Estoy seguro de que así va a ser, estamos trabajando en eso.

—Este año Alianza Lima ha roto el mercado con Guerrero, Trauco o Peña. ¿Esta política financiera se va a repetir en el 2026 para traer a nombres de ese peso?

Financieramente estamos ordenados y cumplimos nuestros compromisos. Los jugadores que hemos traído son consensuados no solo en la parte deportiva, sino administrativa. Vamos a seguir incorporando a nombres de nivel. Yo considero que el plantel que tenemos hoy es el mejor del país. Y no lo digo yo, uno lo ve con la cantidad de futbolistas que aportamos en selección nacional con seis o siete, además de Viscarra en su país. También tenemos chicos jóvenes como Piero Cari que seguramente va a estar en la sub-20 y no descartaría algún llamado a la mayor. Alianza tiene que tener siempre los mejores jugadores.

Se evaluará en su momento. Sin duda, algunos nombres que mencionas son de la casa, pero hay que ser respetuosos de sus carreras y las decisiones que tomen.

—¿Podría ayudar que eres muy cercano a varios convocados por tu paso en la FPF?

Sí. Es importante las relaciones para estas cosas y saben que lo que les vamos a transmitir como club seguramente los convenza. Si están en una etapa personal y profesional en la que quieren venir, como lo hizo Sergio Peña, estaríamos felices.

—¿Qué piensas de los cuestionamientos a tu nombramiento?

No he sentido ningún cuestionamiento de hinchas de Alianza Lima, sino más bien su apoyo. Las redes sociales no son un indicador, ahí a veces no hay personas, sino bots. En general, el hincha genuino me ha demostrado su total apoyo y a los que no, los resultados hablarán por sí solos.

—Este año Paolo Guerrero y Hernán Barcos vencen contrato, ¿cuál sería la postura del club si quieren continuar?

Nos encantaría que Paolo y Hernán se queden a vivir en Alianza. Son dos ídolos del club, les tengo el máximo cariño y respeto como personas y deportistas. Esos temas puntuales aún no los hemos visto, pero estamos felices con ambos. Hacen goles y compiten a nivel local e internacional así que ojalá se puedan quedar.

—Entran en la planificación del 2026

Sin ninguna duda. Y no por la parte subjetiva o el cariño, sino por la cantidad de goles que han hecho, dónde y contra quiénes. Creo que hay indicadores suficientes para pensar en la continuidad.

—¿Hay posibilidad de que Erick Noriega pueda salir? De ser así, ¿ya se piensa en algún reemplazo en su posición para la próxima temporada?

Lo veremos en su momento. Hoy no corresponde hablar de eso. Eventualmente, si se logra una venta de Erick, más allá de lo económico se verá que deportivamente le sirva, porque Erick es un proyecto del club. Próximamente va a ver novedades respecto al futuro de Erick con nosotros. Evaluaremos todo en conjunto para que salga una buena venta y seguramente se va a traer un reemplazante natural en su posición.

—¿Cuáles son las expectativas en la Copa Sudamericana?

El objetivo es seguir pasando las llaves. Este grupo nos ha permitido ilusionarnos, queremos avanzar hasta lo más arriba y vamos a ir por todo.

—¿Y el Torneo Clausura?

Hay una diferencia de puntos, pero tenemos confianza en remontarlo. Tenemos partidos con rivales directos así que estamos confiados en que vamos a ser campeones.

