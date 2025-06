¿Cuál es la expectativa con la Copa Sudamericana? Se dice que es un torneo menos complicado que la Libertadores

Creo que la Copa Sudamericana no es menos accesible. Los torneos son muy complicados, nosotros como Perú no estamos en capacidad de subestimar ningún torneo internacional. Al contrario, nos permite a nosotros encontrar un mejor nivel, nos permite exigirnos cada vez más. Sabemos que no es fácil, pero si se da la posibilidad, obviamente tenemos la ilusión de avanzar y llegar a jugar una final.

¿Cuál sería el balance de la fase previa y la fase de grupos libertadores considerando el armado del equipo a inicio de año?

Yo creo que el armado del equipo se dio lento, pero al final las incorporaciones se adaptaron rápidamente y el cuerpo técnico, encabezado por ‘Pipo’, tuvo la capacidad de encontrar una base importante. Se preparó una pretemporada desde diciembre en Cieneguilla, luego hicimos una gira en Argentina, y todo eso permitió que el equipo llegue a la primera llave de la fase previa preparado y lo pudo hacer. Luego llegamos a la segunda en la que superamos ampliamente a Boca Juniors en nuestra cancha, y finalmente se dio la clasificación.

Alianza Lima en la Copa Libertadores Fase 1: Eliminó a Nacional (PAR) Fase 2: Eliminó a Boca Juniors (ARG) Fase 3: Eliminó a Deportes Iquique (CHI) Fase de grupos: Quedó en el tercer lugar y clasificó a los playoffs de la Copa Sudamericana

Sin embargo no se logró el objetivo de pasar a fase de grupos

A estas alturas, creo que a Alianza Lima le ha costado muchísimo por ser uno de los equipos que más partidos a jugado a nivel internacional, creo que a la par de Melgar. Pasa que llega un momento en el que el equipo se empieza a caer por diferentes razones: lesiones o suspensiones. Pero ya en las últimas semanas el equipo se ha recuperado, además nunca hemos dejado de ver el torneo local y nos pone felices haber encontrado la punta.

¿Qué tan factible ves ganar el Torneo Apertura?

Depende de única y exclusivamente de nosotros. Es un torneo corto, faltan cinco fechas, está muy apretado y en los números estamos Universitario y nosotros, además de otros muy cerca. No podemos pestañear ni distraernos en nada. Nos vamos a centrar en eso y creo que tenemos la capacidad de poderlo ganar.

Obviamente nuestra mirada es a futuro. Hemos ido encontrando una idea de juego, que la tenemos, y características que hagan que la hinchada de Alianza Lima se sienta feliz. Si hay algo que generó este equipo 2025 es esa confianza y el reconocimiento de su hinchada por momentos notables de buen fútbol con los que se identifican. Nuestra responsabilidad es fortalecer el equipo desde el lado que necesite.

Hablando de fortalecer, ¿se planean refuerzos para el Torneo Clausura?

Nosotros como área técnica y deportiva, con ‘Coté’ Bellina y Federico Flores, estamos permanentemente evaluando al equipo y conjuntamente mi responsabilidad es hablar con ‘Pipo’ y analizar qué necesitamos para el equipo. En temas de refuerzos, en el análisis que hemos hecho desde el inicio hasta ahora, creemos que sí hay algunos puestos en los que sí necesitamos reforzarnos.

¿Como cuáles?

Prefiero, para no entorpecer algunas negociaciones, no decir en qué puestos. Pero sí, no tengan ninguna duda de que lo único que hacemos desde el área deportiva es pensar en lo mejor para el equipo.

Se hablaba mucho de la posible llegada de Jesús Castillo

Sí, he leído un montón de nombres. Castillo, Grimaldo o Vilca, ustedes son especialistas en dar nombres (risas), pero prefiero llevar las conversaciones directamente con los representantes para poder cristalizar cualquier cosa y llevarlo con tranquilidad.

Franco Navarro fue una de los encargados de traer a Alianza Lima a Néstor Gorosito.

¿Se planifican salidas? Es conocido que Erick Noriega es bastante pretendido, ¿hay chance de que se vaya?

Desde que llegué a Alianza Lima hay ofertas por Erick Noriega, al que igual que por otros chicos. Pero no. A Erick lo vamos a intentar sostener hasta fin de año.

Hablabas de refuerzos en plural, o sea planifican más de uno para el Torneo Clausura

Sí, claro, más de uno

¿Dos, tres?

Tres pueden ser, sí. Todo se planifica.

¿Qué pasa con Bassco Soyer? ¿Hay encaminada alguna renovación?

Bassco Soyer, Piero Cari, Jhoao Velásquez Brian Arias o Nicolás Amasifuén han ido ganando espacio en el primer equipo. Lo que pasa con estos chicos es que tenían un tema de que sentían de que no se les había considerado en la medida que ellos querían. Pero lo único que les dije es que era un tema de trabajo y que este cuerpo técnico les iban a dar oportunidades, pero tenían que estar preparados.

Uno habla con su trabajo, con su profesionalismo y en este caso, en el que hablas de Bassco Soyer, me parece un chico super profesional y que ha tenido la paciencia suficiente para esperar su oportunidad y la ha aprovechado al máximo. Pero si hay un tema que no tendría que tocarlo ahora pero que hemos heredado nosotros.

¿Sobre las renovaciones?

Sí, estos chicos terminan su contrato. El de Bassco y el de la mayoría termina a fin de año, incluso no sé si el de Amasifuén termina el próximo mes. Entonces es un tema delicado porque eso lo hemos heredado. Pero nuestra intención como club siempre hemos tenido la intención de que los jugadores jóvenes tengan un contrato largo, pero no sé qué pasó el año pasado que no se le renovó a ninguno de estos chicos jóvenes sub-20.

Entiendo que, por algún lado, ellos o sus representantes podrían sentir que tienen la facilidad de quedarse libres y poder salir así, pero no es el caso de Bassco ni de ninguno de los que te he mencionado. Siempre Bassco ha manifestado su interés de quedarse así que llegado el momento, con mucha más tranquilidad, vamos a sentarnos con él para ver su continuidad y prolongación de contrato con Alianza Lima.

¿Cómo lo ves como jugador?

Bassco tiene una personalidad definida, tiene gol, tiene un remate importante. Juega por izquierda, atrás del punta y todo el frente de ataque lo maneja bastante bien. Estamos al frente de un chico con mucho futuro. Piero Cari creo que también. Con 17 años tú lo ves y parece que ya tuviera 30 partidos en primera división. Esa es la mayor felicidad que tenemos los que estamos en Alianza Lima: ver a los chicos crecer.

Tras el bache futbolístico que tuvo el equipo ¿cómo lo ves en la actualidad y de aquí en más?

No, yo creo que el equipo sostuvo un nivel competitivo altísimo, porque sino no pasábamos tres fases de Copa Libertadores y, a la par, mantenernos peleando el campeonato. Alianza Lima lo está haciendo. Creo que el equipo, por las razones de lesiones, suspensiones, desgaste y demás, ha soportado momentos complicados y difíciles, pero creo que el equipo físicamente y de la cabeza está muy bien.

Ni Hernán Barcos ni Paolo Guerrero han descartado retirarse este año, ¿es un dolor de cabeza ese tema?

Primero terminemos el año. Me encanta la competencia que existe entre ellos dos, entra uno y hace gol, entra el otro y hace otro gol. Así que el dolor de cabeza es para ‘Pipo’ pero bueno, son super profesionales y un gran ejemplo para el club. Realmente estamos orgullosos de tenerlos en el equipo.

Si quisieran quedarse un año más, ¿cuál sería la postura del club?

En diciembre lo hablaremos. No solo ese tema sino el de otros contratos que terminan. Vamos a hacer lo mejor para mantener el mejor nivel del equipo para seguir peleando torneos importantes.

¿Pablo Lavandeira se pierde el resto del año?

Creo que va a tener unos meses más. En principio son cuatro meses, así que es gran parte del año. Lamentamos la lesión y Pablo desde que llegó nos ha demostrado su profesionalismo y amor a Alianza Lima, así que nos queda solo apoyarlo con mucha paciencia.

Mensaje para el hincha de Alianza Lima

Al hincha de Alianza Lima hay que agradecerle siempre porque nos demuestra el cariño a la camiseta. Llenan el estadio todas las fechas, somos el mejor equipo de este país y en lo personal, en representación del equipo, les agradezco mucho por su amor incondicional.

