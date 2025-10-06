Alianza Lima encajó su segunda derrota en los tres últimos partidos y se alejó 12 puntos del líder Universitario en el Torneo Clausura de la Liga 1. Franco Navarro asumió la responsabilidad conjunta tras la derrota ante Alianza Universidad.

“La sensación es de bronca, de dolor, de impotencia, pero no nos podemos quedar en eso. Es el momento de tener la capacidad de análisis, de autocrítica y de corregir las cosas sobre la marcha. Para ser autocríticos y tener esa capacidad de análisis, está directamente relacionado al área deportiva, cuerpo técnico y especialmente los jugadores”, lamentó Navarro.

El director deportivo de Alianza Lima, asimismo, confía en poder salir de esta racha de resultados, y sacudirse de los malos resultados.

“Somos los responsables de haber tenido momentos importantes durante el año, pero también somos los responsables de sacar de este mal momento al club Alianza Lima”, indicó.

Además, no quiso referirse en el trabajo de los árbitros, que muchos de sus jugadores han criticado con dureza.

“No es el momento de hablar de los árbitros. Todo esto pasa por responsabilidad nuestra. Nosotros somos los responsables y obligados a corregir. Sabemos que somos un grupo con jugadores con mucha jerarquía, algunos jóvenes, y todos juntos vamos a salir de este mal momento”, sentenció.

