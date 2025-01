Franco Navarro atendió a la prensa, luego de la victoria de Alianza Lima sobre Perú Sub 20 en duelo amistoso en Esther Grande de Bentín. El director deportivo se pronunció sobre el caso Brian Farioli, quien no pudo firmar contrato tras no pasar con éxito los exámenes médicos.

“Sabíamos de sus antecedentes. Fue un pedido del comando técnico de Néstor Gorosito y nos manifestaron que estaba en perfectas condiciones, pero el área médica de Alianza Lima después de una exhaustiva y minuciosa revisión, llegó a la conclusión que no está apto para entrenar”, indicó.

El mediocampista argentino llegaba a la institución ‘íntima’ con un desfavorable historial de lesiones y con pocos minutos jugados en el último año.

“Néstor opina lo mismo, si está lesionado, no hay forma, yo cuido los intereses de Alianza, en ese sentido, ningún jugador, sea quien sea, si está lesionado, va a firmar un contrato profesional”, continuó.

Sobre la posible demanda de Farioli contra Alianza Lima, el ‘Pepón’ indicó que recibió una carta oferta en donde existe una cláusula que lo obliga a superar los exámenes médicos para estampar su firma.

“Nosotros actuamos de buena fe y no hemos firmado ningún contrato. A todos los jugadores se les manda una carta oferta en la que hay una cláusula que señala exactamente que están sujetos al contrato a superar los exámenes médicos. El que no supera los exámenes médicos, no firma ningún contrato profesional”, finalizó.