Franco Zanelatto, atacante de Alianza Lima, reveló que el técnico Mauricio Larriera le pide al cuadro blanquiazul mucha coordinación para los próximos partidos que enfrentarán en el tramo del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson.

“Al profesor Larriera le gusta que estemos coordinados en la parte ofensiva para poder anotar. Cuando estaba lesionado, el ‘profe’ me pidió que me recupere al 100% y ahora que volví con el grupo me trasmitió un poco lo que quiere en la cancha”, dijo el futbolista a la prensa durante su salida del entrenamiento en Esther Grande de Bentín.

Al ser cuestionado sobre la continuidad de Christian Cueva en Alianza, indicó que ellos quieren que se quede ya que “es alguien que suma en el campo y en el vestuario”. En cuanto a la tabla de posiciones de la Liga 1 Betsson, Zanelattó aseguró que: “Tratamos de no mirar mucho la tabla. Hacemos lo nuestro. Como somos Alianza Lima queremos ganar a donde vayamos y vamos a tratar de que sea así”.

PRÓXIMO PARTIDO DE ALIANZA

Alianza Lima tendrá algunos días para prepararse y conseguir su segundo triunfo consecutivo en la Liga 1. Su próximo encuentro será ante Cantolao por la fecha 12 del Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo el próximo sábado, 9 de septiembre, desde las 03:00 pm en el estadio Iván Elías Moreno.