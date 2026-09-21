El triunfo ante ADT no solo significó para Alianza Lima volver a sumar de a tres en el Torneo Clausura. También marcó el inicio de un periodo que el comando técnico de Pablo Guede pretende aprovechar al máximo. Con el campeonato entrando en una pausa por la fecha FIFA, el cuadro blanquiazul iniciará este jueves un periodo de aproximadamente diez días de trabajo fuera de Lima, con la mira puesta en llegar en mejores condiciones al reinicio de la competencia.

Kevin Quevedo volvió a jugar en Alianza Lima después de cuatro meses. (Foto: Giancarlo Ávila/@photo.gec)

Concentración

La planificación contempla que el plantel se traslade fuera de la capital -posiblemente Chincha- y permanezca concentrado durante diez días consecutivos. La intención es que el grupo pueda desarrollar una preparación diferente, con jornadas de entrenamiento y concentración que permitan al cuerpo técnico profundizar en aspectos físicos y futbolísticos.

El receso también será importante para recuperar a los jugadores que actualmente se encuentran fuera de competencia. Alessandro Burlamaqui es uno de los casos que más preocupa al comando técnico, luego de sufrir una lesión muscular. Pablo Guede confirmó que el volante presenta una rotura muscular y todavía no existe un plazo definitivo para su retorno.

Otro de los futbolistas que será seguido durante estos días es Nicolás Díaz. El defensor chileno presenta un cuadro de laberintitis luego del golpe que sufrió ante Juan Pablo II. La dolencia le ha provocado mareos y pérdida de equilibrio, por lo que su evolución será evaluada durante el periodo de descanso competitivo. El propio Guede explicó que los tiempos de recuperación son variables y que podrían ir desde pocos días hasta varias semanas.

Kevin Quevedo volvió a jugar en Alianza Lima después de cuatro meses. (Fotos: Foto: Giancarlo Ávila/@photo.gec)

En el caso de Mateo Antoni, el panorama es más favorable. El defensor presenta una distensión muscular y el cuerpo técnico espera que pueda recuperarse durante este periodo para volver a trabajar con normalidad junto al resto del plantel. Guede había señalado que su evolución apuntaba a una reincorporación próxima.

Gianfranco Chávez y Alejandro Duarte recibieron el respaldo de sus compañeros. (Foto: Giancarlo Ávila/@photo.gec)

Así, Alianza Lima afrontará la pausa del campeonato con dos objetivos principales: aprovechar los días de trabajo para ajustar aspectos futbolísticos y, al mismo tiempo, recuperar a los jugadores que vienen arrastrando problemas físicos. El equipo volverá a competir recién después de la fecha FIFA, por lo que estos diez días serán una oportunidad para que Guede pueda trabajar con mayor continuidad y recuperar piezas de cara al tramo decisivo del Clausura, incluido Paolo Guerrero.

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