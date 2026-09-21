Por Fernanda Huapaya

El triunfo ante ADT no solo significó para Alianza Lima volver a sumar de a tres en el Torneo Clausura. También marcó el inicio de un periodo que el comando técnico de Pablo Guede pretende aprovechar al máximo. Con el campeonato entrando en una pausa por la fecha FIFA, el cuadro blanquiazul iniciará este jueves un periodo de aproximadamente diez días de trabajo fuera de Lima, con la mira puesta en llegar en mejores condiciones al reinicio de la competencia.

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