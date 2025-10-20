Alianza Lima consiguió un triunfo clave (2-1) ante Sport Huancayo como visitante por el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. Los íntimos se llevaron los tres puntos gracias a los goles de Paolo Guerrero (41 años) y Hernán Barcos (41), sus delanteros estrellas en lo que va de la temporada.

Sin embargo, en semanas en donde el cuadro de Néstor Gorosito lucha por quedarse con el segundo lugar de la tabla acumulada, las renovaciones de sus goleadores está aún en incertidumbre. Por un lado creen que en La Victoria es necesaria una renovación, mientras que por otro defienden la vigencia y jerarquía de ambos delanteros.

En ese sentido, José Carlos Fernández, exatacante íntimo, utilizó sus redes sociales pasar salir en defensa de Paolo y Barcos, haciendo referencia a la calidad de ambos.

👴🏼👴🏼y algunos dicen q no tienen q seguir… determinantes en liga 1 y en copa internacional. — Jose Carlos (@fernandezjosec) October 20, 2025

“Y algunos dicen que no tienen que seguir… Determinantes en liga 1 y en copa internacional”, publicó el exfutbolista en su cuenta de X (antes Twitter), acompañando el texto con emoticones de ancianos, en una irónica alusión a los comentarios por la edad de los dos delanteros.

Como se recuerda, entre Paolo y Barcos suman 82 años y el otro año serán 84; sin embargo, esta temporada acumulan 14 goles cada uno, por lo que muchos hinchas creen que deben seguir un año más en el club.

