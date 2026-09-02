Sapio también responde a las versiones sobre los montos que habría recibido y a la posibilidad de que su doble vínculo con Paolo y Alianza Lima pudiera representar un conflicto de intereses. Niega las cifras difundidas en redessociales, asegura que Paolo Guerrero estaba al tanto de su asesoría al club y revela que su relación comercial con Alianza no era exclusiva: “Yo asesoro comercialmente a Alianza Lima como puedo asesorar a otros diez clubes y trabajar con otros diez deportistas. Es un cliente más”.

—Se sabe que eres representante de Paolo Guerrero. Sin embargo, se ha dicho que también has ofrecido asesorías a Alianza Lima. Primero, ¿podrías confirmar eso? Y, en caso de ser así, ¿qué tipo de asesorías realizaste en el club?

A ver, primero voy a despejar dos o tres elementos de los que mencionas. Para los que me conocen, llevo 20 años trabajando en el fútbol y casi 30 en la industria del deporte. No soy partidario de la palabra “representante”; yo soy un asesor estratégico en temas donde los deportistas, por obvias razones, necesitan apoyarse. Las personas se representan por sus propios actos.

En estos 20 años de trayectoria, creo que esta es apenas la segunda entrevista que doy, ya que siempre he preferido el trabajo silencioso y enfocado en los resultados. Dicho esto, necesito aclarar que cuando la falsedad trasciende lo deportivo y se vuelve difamatoria, vulnerando la seguridad personal, uno tiene la obligación moral de trazar un límite definitivo.

En segunda instancia, el contexto se dio en un semestre bastante convulsionado donde se presentaron situaciones de manera sorpresiva. Vimos que, ante la necesidad de generar estabilidad, mis 20 años de contactos y profesionalismo en esta industria podían aportar ciertos bálsamos o estructuras útiles para llevar adelante el único objetivo existente: que Alianza Lima, los jugadores y el grupo salgan campeones. Básicamente, consistía en pensar de manera estratégica e irruptiva cómo las situaciones del entorno podían influir de manera positiva tanto en los estamentos de la institución como en el grupo.

—Paolo es el protagonista en muchas de estas situaciones. ¿Él estaba al tanto de esta asesoría?

“Por supuesto que Paolo lo sabía, al igual que los jugadores y todo el mundo en el club. (...) Dejemos en claro que aquí no hay una doble función. Yo soy asesor de Paolo Guerrero y soy asesor comercial. Es (...) un acuerdo comercial legítimo, sin conflicto de intereses”.

Gabriel Sapio, agente de Paolo Guerrero y asesor de Alianza Lima en el Apertura.

—Se ha hablado de pagos de entre 50.000 y 7.000 dólares. ¿Se ajustan esas cifras a la realidad?

Los montos están protegidos por la confidencialidad de este tipo de contratos. (...) Lo que se dice son absolutas blasfemias, mentiras e inventos que tienen como única misión desestabilizar la interna. Adhiero absolutamente a cada palabra de lo que dijo Arosemena.

-¿Para ordenar los hechos, ¿podrías comentarnos en qué situaciones puntuales se dio esta colaboración y en qué periodo comenzó y terminó?

Desde el punto de vista estrictamente laboral, soy sumamente respetuoso de los acuerdos y, como también mencionó ayer Alfredo (Aerosemena), existe un acuerdo de confidencialidad. Dar detalles específicos de las tareas puntuales sería vulnerar ese derecho, algo que no he hecho nunca en mi carrera y no haré ahora.

Las asesorías consistieron en comunicación estratégica puntual bajo acuerdo contractual. La propuesta nació de la necesidad de colaborar en momentos tumultuosos; se conversó con la dirección deportiva y con la gente que manejaba la institución, siempre bajo un marco absolutamente profesional. Mi trabajo diario consistía en observar desde el lado de los jugadores cómo generar estabilidad en los momentos en que las cosas se desestabilizaban.

—¿Que un asesor de un futbolista asesore también al club como en tu caso con lianza Lima es habitual? ¿Lo has hecho antes?

Yo asesoro comercialmente a Alianza Lima como puedo asesorar a otros diez clubes y trabajar con otros diez deportistas. Es un cliente más. El conflicto radicaría en la toma de decisiones, y yo no tomo ninguna decisión en los clubes que asesoro. Es normal que estos temas se traten con vehemencia en el entorno de Alianza por el arquetipo del hincha de fútbol, pero es parte habitual de mi trabajo.

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