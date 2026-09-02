Por Fernanda Huapaya, José Antonio Bragayrac

Gabriel Sapio decidió romper su habitual silencio para responder a los cuestionamientos surgidos alrededor de su vínculo con Alianza Lima. El argentino, agente y asesor estratégico de Paolo Guerrero desde hace ocho años, confirma que también brindó asesorías comerciales al club durante el semestre en que el equipo blanquiazul terminó conquistando el Torneo Apertura. Asegura que se trató de un acuerdo estrictamente comercial, que no tuvo poder de decisión dentro de la institución y que su trabajo estuvo orientado principalmente a la comunicación estratégica y a generar estabilidad en momentos complicados.

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