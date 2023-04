No es un secreto, ni descubrimos la pólvora si lo decimos; pero es necesario recalcarlo: Alianza Lima, el club que el año pasado firmó su bicampeonato, se reforzó este 2023 como pocos equipos lo han hecho en los últimos años. Guillermo Salas tiene prácticamente dos planteles para competir en la Libertadores y arrasar en el torneo local. Y eso justamente se está viendo en cada fecha. Apenas 62 horas después de ganarle a Libertad en Paraguay por la Copa -y acabar de una vez por todas con la racha de 30 partidos sin victorias en el certamen-, los íntimos no se hicieron problemas y derrotaron 3-1 a Unión Comercio en Tarapoto para ser más líderes que nunca del Apertura.

Casi no hubo tiempo de descanso. Alianza dejó Asunción, llegó a Lima y con las mismas enrumbó a la selva peruana. Horario complicado (1 de la tarde), hay que decirlo, con dos tiempos para refrescarse en medio del encuentro. Pero aún así, los blanquiazules sacaron adelante un encuentro que los mantiene en la cima del Apertura con 27 puntos en once partidos. Están a cinco de su más cercano perseguidor, Universitario (recibe mañana a Cristal en el Monumental), y con un partido menos. Si las cosas se pintan de azul y blanco, pasarán la próxima fecha, en la que descansan, como punteros sin que nadie les quite el puesto.

La postal de los autores de los goles en la victoria de Alianza en Tarapoto ante Unión Comercio. (Foto: César Bueno / GEC)

Y en el once que mandó Salas también se explica el por qué Alianza es el que mejor plantel tiene en el torneo. Ante Unión Comercio, ‘Chicho’ realizó cambios y puso a seis “suplentes” en relación al equipo que uno tiene en la cabeza con los titulares. Ingresaron: Saravia en lugar de Campos que se sintió, Miguez (titular en Paraguay ante la lesión de García), Aldair Rodríguez (también jugó por Copa y anotó un gol ante los problemas físicos de Costa), Cueva, Lavandeira y Hernán Barcos. De ellos, cualquiera puede ser pieza fundamental en los equipos de la Liga 1. Prueba de ello: el ‘Pirata’ firmó un doblete y participó indirectamente en el golazo de Gino Peruzzi.

Esa jerarquía se refleja en los resultados y es lo que marca distancia del resto. Los íntimos, por ejemplo, solo han perdido un partido del Apertura en el año (sin contar el ‘walk over’ ante Cristal) y fue ante Sport Huancayo de visita. Después, ganaron todo lo que jugaron. Tienen cien por ciento de eficacia de local (cuatro victorias, nueve goles a favor, cero en contra) y celebraron en cinco de sus salidas de Matute.

Universitario, UTC, Atlético Grau, Alianza Atlético, Libertad y Unión Comercio solo han perdido una vez de local en esta temporada 2023. El rival: Alianza Lima. — Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos) (@sondatos_noop) April 23, 2023

Como cita el estadístico Jesús Chirinos de Son Datos No Opiniones, Alianza ha ganado en la Liga 1 donde otros no han podido: el Monumental robándole puntos a la ‘U’, Cajamarca, Piura dos veces y Tarapoto.

Alianza hace lo que la U no puede

La diferencia de cinco puntos entre Alianza y Universitario en la tabla de posiciones se interpreta en lo que pudo hacer uno y no el otro. Empezando por convertir la localía en sinónimo de fortaleza inquebrantable. Mientras los íntimos ganan todo lo que juegan en Matute, su fortín; Universitario dejó escapar tres puntos en el Monumental y justamente en el duelo directo: perdieron en el clásico ante los victorianos en febrero.

Alianza de local Universitario de local 2-0 vs. Sport Boys 4-0 vs. Cantolao 2-0 vs. Cusco 1-2 vs. Alianza 2-0 vs. Cienciano 1-0 vs. Melgar 3-0 vs. Cantolao 3-1 vs. ADT 3-0 vs. Cienciano 2-1 vs. Grau Balance: 12 puntos de 12 posibles Balance: 15 puntos de 18 posibles

El golpe fue tal que, luego de cerrar una racha negativa de tres derrotas al hilo, Carlos Compagnucci fue despedido de la institución y su reemplazo, Jorge Fossati, a pesar de conseguir seis triunfos y un empate en sus siete partidos, no ha podido revertir la situación. Ahora, los cremas tienen un duro reto ante Cristal este lunes en el Monumental. Si no ganan, podrían ir despidiéndose el primer campeonato del año.

En lo que hizo cada uno de visita también está la diferencia entre ambos. Alianza derrotó a Unión Comercio en su casa donde mantenía un invicto de 17 partidos y en el que Universitario había sido una de sus víctimas: 1-0 por la fecha 4 con Compagnucci aún en el banco de suplentes.

Los blanquiazules también ganaron en altura (1-0 a UTC en Cajamarca) y aunque la ‘U’ también (2-1 a Binacional en Cusco), dejaron ir un empate ante Deportivo Garcilaso. Por otro lado, los íntimos salieron victoriosos en sus dos visitas al norte (derrotaron a Alianza Atlético y Atlético Grau); los cremas perdieron frente a Mannucci y aún les toca ir a Sullana (vs. Alianza Atlético) y Cajamarca (vs. UTC), además de visitar a Sport Huancayo en Huancayo, la única plaza en la que Alianza perdió.

Alianza de visita Universitario de visita 3-0 vs. Cristal (WO) 1-0 vs. U. Comercio 1-2 vs. Universitario 2-0 vs. Mannucci 0-1 vs. UTC 1-2 vs. Binacional 2-1 vs. Huancayo 0-0 vs. Dep. Garcilaso 1-2 vs. Atlético Grau 1-2 vs. Municipal 0-1 vs. Alianza Atlético 1-3 vs. U. Comercio Balance: 15 puntos de 21 posibles Balance: 7 puntos de 15 posibles

El camino está marcado. Los dirigidos por ‘Chicho’ Salas tienen por delante siete partidos, cinco de ellos en condición de local y solo dos salidas al interior del país (vs. Melgar en Arequipa y contra ADT en Tarma). Del otro lado de la vereda, a los de Fossati le quedan siete encuentros pero con cuatro visitas (vs. Boys en el Monumental -aunque suene raro-, Alianza Atlético, UTC y Sport Huancayo).

Lo que les queda Alianza Universitario Fecha 13 Ya jugó vs. Cristal (L) Fecha 14 Descansa vs. Boys (V) Fecha 15 vs. Mannucci (L) Descansa Fecha 16 vs. Melgar (V) vs. Vallejo (L) Fecha 17 vs. Binacional (L) vs. UTC (V) Fecha 18 vs. ADT (V) vs. Cusco (L) Fecha 19 vs. D. Garcilaso (L) vs. Huancayo (V) Fecha 2* vs. Municipal (L) vs. Alianza Atlético (V) Fecha 6* vs. César Vallejo (L) *Fechas que se reprogramarán