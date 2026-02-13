Alianza ganará 94% menos que en 2025 en premios Conmebol: ¿Cuánto costará realmente el papelón en la Copa y cómo afectará al bolsillo del club?

Incluso el hincha, en lo más profundo de su hinchaje, debe admitir que tras las salidas de Trauco, Peña y Zambrano, el plantel se hizo demasiado corto para pelear ambos frentes, una tarea titánica que terminó arrastrando al mismo Gorosito hacia el aeropuerto antes de lo pensado.

Eso sí, la eliminación duele en lo deportivo (por lo anticipada que se da y el nivel del rival), pero también por el factor económico. Alianza Lima, en un año en que se reforzó con una millonaria inversión -probablemente la mayor de su historia con alrededor de 10 millones de soles- hizo el ridículo ante un rival menor y con derrota de visitante y en casa.

Sin mayor contexto que la frialdad de los números, la estadística dice que Alianza Lima sumó un punto de seis posibles en la fase 1 de la Libertadores ante un equipo que debutaba a nivel en el torneo. Un rival menor en capacidad, jerarquía e historia.

Alianza Lima igualó 1-1 ante 2 de Mayo en Matute y fue eliminado de la Fase 1 de la Libertadores. (Crédito: GEC).

Los millones que no llegarán

Pero como se había anticipado, casi en tono de emergencia, el duelo de Libertadores no solo ponía en juego el honor y la reputación: también un millonario ingreso alcanzado en el 2025.

La comparación es odiosa, pero Alianza Lima recaudó solo por conceptos de premios Conmebol entre Copa Libertadores y Copa Sudamericana un total de 6 millones 650 mil dólares. Hoy, con la eliminación ante 2 de Mayo apenas en la Fase 1, solo ingresará por ese concepto 400 mil dólares. Es decir, solo habrá recaudado el 6% respecto al año anterior, con una pérdida del 94%.

La crisis es aún mayor si a esos millones que dejará de percibir le suma el concepto de taquilla, que en el 2025 alcanzó a nueve partidos de local entre Sudamericana y Libertadores. Este 2026 solo recaudará por un partido de torneo internacional, quedándose si los ocho restantes en comparación al año pasado.

Haciendo sumas y restas Alianza Lima ingresará poco más del 94% menos que en el 2025. ¿Cómo afecta eso al club? En marzo del 2025, cuando Alianza alcanzó la fase de grupos y aseguró un ingreso de 4.5 millones de dólares, el administrador Fernando Cabada detalló en qué se pensaba invertir lo ingresado.

“Lo que vamos a hacer con este dinero es por un lado subsanar algunas situaciones heredadas de costos, también tenemos que honrar algunas obligaciones no cubiertas en el 2024, y hacerle frente a algunos montos que tampoco fueron provisionados oportunamente”, explicó entonces al diario Gestión.

Este 2026 no existirá ese monto para asumir cuentas. Peor aún, en un año en que la inversión en fichajes llegó a bordear los 10 millones de soles, teniendo como fichaje principal al delantero argentino Federico Girotti, por quien se habría pagado cerca de 1.5 millones de dólares. “Federico Girotti va a jugar en Alianza Lima. Contrato de 3 años. Transferencia definitiva. El club peruano compra el 50% de los derechos económicos y el 100% de los federativos”, afirmó por entonces el especialista legal argentino Marcelo Bee Sellares.

A horas de cumplir 125 años de vida institucional, tras el gran 2025 y la alta expectativa que se tenía en el 2026, queda pendiente el anuncio del Centro de Alto Rendimiento, saber si algo de los ingresos por Conmebol se destinó al desarrollo del proyecto en menores y si es que, pese a la crítica pérdida de ingresos (se apuntaba al menos a los 4.5 millones por llegar a fase de grupos), el club podrá finalmente contar con una sede propia de menores.

A diferencia de los torneos Conmebol, el torneo local -por más que se logre el título nacional- no permite acceder a premios millonarios que, finalmente, generen el margen propicio para afianzar una institución histórica con mayor ejecución de proyectos e infraestructura, más allá de inversiones en fichajes de temporada.

