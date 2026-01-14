Gerardo Pelusso, extécnico de Alianza Lima, tuvo opiniones favorables con respecto a Pablo Guede como nuevo director técnico del cuadro blanquiazul y, además, indicó que es necesario que los jugadores jóvenes puedan consolidarse en el equipo.
“Pablo Guede es un técnico importante en Argentina y también en el exterior. Esperemos que le vaya bien y que Alianza vuelva a estar en todo lo alto”, dijo en radio Ovación.
“Alianza tiene jugadores de experiencia y calidad, y una hinchada que lo sigue siempre, pero hay que ver si los jóvenes, que son necesarios para complementar el plantel, logran consolidarse”, agregó.
Pelusso fue técnico de Alianza en el 2006 y 2007, ganando un título con los íntimos.
