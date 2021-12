Luego de una mala temporada 2005 donde se hicieron muchas contrataciones de futbolistas extranjeros y no se consiguió ningún cupo a un torneo internacional, el 2006 en Alianza Lima se decidió contratar a Gerardo Pelusso, para buscar una estrella más.

El título se consiguió venciendo en la final a Cienciano. Pasados 15 años, en entrevista a Ovación, el técnico uruguayo recordó lo que vivió en toda esa temporada: “Alianza Lima no había podido ser campeón en Matute. Fue una fecha muy especial porque recuerdo que el 25 de diciembre decidimos concentrar a los futbolistas, cosa que mucho no gustó porque es una fiesta para la familia pero tomando en cuenta que a dos días era la revancha, los futbolistas lo entendieron y concentraron”.

“Lograr algo importante en el fútbol nunca ha sido fácil, fue muy lindo desde el principio porque hicimos una pretemporada muy buena en Chincha. De algunos jugadores decían que estaban viejos, que ya no daban y nosotros pudimos llegar al corazón de esos jugadores que eran grandísimos por nombrar a algunos como Juan Jayo, Flavio Maestri que decían que ya no daba. Pepe Soto también, y fueron jugadores que nos dieron todo adentro y afuera de la cancha”.

Cuatro años después de su paso por Alianza Lima, Gerardo Pelusso enfrentaría a los íntimos en la Copa Libertadores 2010. El DT estaba en el banquillo de la Universidad de Chile. El duelo en Lima terminó 1-0 a favor de los chilenos y en Santiago, Alianza Lima estaba remontando la serie con un 2-1.

El polémico tanto del empate de Felipe Seymour, hizo que el partido se ponga tenso. Las imágenes de Gerardo reclamando al árbitro para que den como válido el gol (algo que finalmente ocurrió), quedó en la memoria de muchos hinchas de Alianza Lima.

Pelusso reclamando al juez de línea en la noche del empate en Santiago. (Foto: AFP)

“Nunca faltan negativos, son cosas del fútbol. Yo estaba defendiendo en ese momento a otro club. Le dijimos al árbitro que no era offside. Después las imágenes nos dieron la razón. Hay mucha gente de Alianza que nunca me lo perdonó pero yo me quedo con lo que viví durante mi paso por el club”.