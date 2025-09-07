Gerente legal de Alianza Lima: “Exigimos que apelación se resuelva con la misma celeridad que tuvo otro club”

En Alianza Lima existe malestar por las sanciones que la Comisión Disciplinaria de la FPF impuso contra Néstor Gorosito, Renzo Garcés y Carlos Zambrano. El club apeló la decisión y ahora presionan para que se resuelva con celeridad sus casos.

José Asti, gerente legal de Alianza Lima, calificó de desproporcionado el castigo. “El club solicitará que se resuelva con la misma celeridad y pronunciamiento sobre el fondo como se realizó recientemente con otro club”, expresó en las redes sociales de la institución.

El asesor legal afirmó que hay poco sustento para las sanciones impuestas al equipo. “Encontramos desproporcionadas y carentes de sustento las sanciones impuestas, imputando, inclusive, de oficio y valorando pruebas sin un razonamiento objetivo... Ni siquiera se han realizado o abierto expediente”, apuntó.

Asti indicó que sanciones como estas perjudican deportivo y económicamente a Alianza Lima. “No debería ser distinto el trato con nuestra institución, puesto que las sanciones impuestas en primera instancia derivan no solo en perjuicios deportivos, sino también en afectaciones económicas y reputacionales”, dijo.

