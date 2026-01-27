Luego del escándalo que provocó al separación de tres jugadores (Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña), Alianza Lima está rearmando su plantel para la temporada 2026. En ese objetivo, el club tiene decidido concretar el regreso de Marco Huamán, quien está a préstamo en Cienciano.

El Comercio pudo conocer que los blanquiazules han puesto la mira en Huamán para reforzar el puesto de lateral izquierdo. Cristian Carbajal ocupa esa posición, tras la salida de Trauco, pero el deseo del comando técnico es que puedan tener más alternativas.

Marco Huamán. (Foto: Alianza Lima)

Huamán fue prestado a Cienciano al no tener espacio dentro del plantel de Alianza Lima este año. Viajó a Cusco, donde realizó toda la pretemporada y hasta fue presentado como uno de los refuerzos en la Tarde Imperial. Sin embargo, volvería a La Victoria sin disputar un partido oficial con el ‘Papá’.

En Matute están dispuestos a asumir la penalidad correspondiente para que Huamán regrese antes del acuerdo de cesión. Su préstamo era hasta fin de año, aunque la necesidad de ampliar el plantel obliga a los íntimos a tomar estas medidas.

Por otro lado, se pudo conocer que la gerencia deportiva del club busca cerrar la incorporación del último refuerzo extranjero. Se trataría de una volante central que pueda desempeñarse también como defensor central.