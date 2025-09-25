Gloria y finanzas: por qué Alianza se juega el año en Coquimbo y cómo se construye un récord que podría superar los US$7 millones en premios

El fútbol, además de goles, también se mide en cifras. Y en esa tabla invisible que marca el pulso de la estabilidad institucional, Alianza Lima viene escribiendo su temporada más redonda del siglo. A las epopeyas internacionales de este 2025, que han reconstruido una narrativa de competitividad y jerarquía, se suman los premios de Conmebol por Libertadores y Sudamericana. Ingresos que han consolidado al club íntimo no solo como protagonista en la cancha, sino también como un proyecto económico ordenado, ambicioso y sostenible. ¿Será este equilibrio entre gloria y finanzas la fórmula definitiva para convertir a Alianza en un gigante continental? Pero aún más importante: ¿puede esta rentabilidad económica respaldar un año cuyo riesgo más grande es cerrar una temporada sin títulos?

El riesgo de la exigencia

Repasemos: Alianza Lima jugará este jueves su partido número 18 en torneos internacionales este 2025. Esto ya es una cifra brutal, salvaje, inédita para un equipo peruano, cuya costumbre promedio advierte su eliminación prematura en cualquier competencia.

Para entender la magnitud de esta cifra lo ponemos así: el torneo Apertura que ganó Universitario tuvo 18 fechas. Es decir, cada equipo disputó 18 partidos. Alianza ante la U de Chile alcanzará los 18 partidos internacionales. Es decir, habrá jugado un torneo regular adicional comparado al resto de clubes locales. Incluso habrá disputado más partidos que un club promedio en el Clausura, torneo en el que cada participante disputará un total de 17 juegos ante la baja de Binacional.

Para responder con éxito a una exigencia con implicancias físicas y mentales, Alianza necesitó adiestrarse en una fórmula de juego que cuente con dos factores claves: versatilidad para adaptarse a la exigencia y un plantel largo que permita la dosificación y variantes. Hasta ahora, Gorosito ha hecho posible lo primero y lo segundo a corrido por cuenta de una buena administración de recursos y fichajes.

Las consecuencias, frente a un nivel alto de saturación y exigencia, ha evidenciado grietas por donde es más posible fallar: el torneo local. Es así como se escapó el Apertura y es así como las posibilidades en el Clausura tambalean producto de resultados inesperados como la derrota en Matute frente a Deportivo Garcilaso o el empate en casa ante Sullana. Sin embargo, por ahora, el éxito internacional ha minimizado el traspié en el torneo casero.

Ganar es facturar

Pero volvamos a las consecuencias positivas. Alianza inició su participación en la Copa Libertadores desde la primera fase y desde entonces lleva en promedio un ingreso de un millón de dólares al mes por premios de Conmebol. Desde la fase 1 hasta la fase 3 y pasando por la fase de grupos. En ese trayecto el club recaudó 4 millones 830 mil dólares por premios Conmebol, sin contar los ingresos por taquilla de los seis partidos a estadio lleno.

Para entender el éxito hasta aquí es necesario mirarlo en perspectiva: en 2023, Alianza apenas recaudó 3 millones de dólares en Libertadores; en 2024, con otra campaña discreta, el ingreso fue similar. En ambos casos anteriores, el rendimiento deportivo no sobrepasó el umbral de lo discreto y olvidable.

Este 2025 el club ya acumula una ganancia total de 6 millones 630 mil dólares en premios de Conmebol. Esto, luego de superar los playoffs de Sudamericana y luego los octavos de final de este torneo.

Ese dinero no solo paga cuentas. Representa también un mensaje claro: el éxito deportivo internacional ya no es un lujo ocasional, sino un objetivo planificado. “Financieramente estamos ordenados y cumplimos nuestros compromisos. Los jugadores que hemos traído son consensuados no solo en la parte deportiva, sino administrativa. Vamos a seguir incorporando a nombres de nivel. Yo considero que el plantel que tenemos hoy es el mejor del país. Y no lo digo yo, uno lo ve con la cantidad de futbolistas que aportamos en selección nacional con seis o siete, además de Viscarra en su país”, señaló Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo íntimo en una entrevista a este Diario.

La dirigencia entiende que cada dólar de Conmebol es un paso más hacia la autosostenibilidad, un terreno en el que Alianza había fallado durante décadas. Hoy, los ingresos internacionales no dependen de la improvisación de un año, sino de un modelo que apuesta por continuidad, planificación y una visión de largo plazo. La jerarquía del plantel es la evidencia más nítida de la gran apuesta.

En La Victoria ya hacen cuentas: si Alianza logra avanzar a semifinales de la Sudamericana, el premio es de 800 mil dólares, con lo que el club habrá recaudado 7 millones 430 mil dólares (esto es el 50% del valor del plantel según la página especializada Transfermarkt).

Los ingresos por premios Conmebol

Club Torneo Fase Premios total Alianza Lima Sudamericana cuartos 6.630,000 Universitario Libertadores octavos 4.910,000 S. Cristal Libertadores grupos 5.200,000 Melgar Sudamericana grupos 2.230,000 Cienciano Sudamericana octavos 1.780,000

La apuesta institucional

El mérito no recae únicamente en los futbolistas o en el cuerpo técnico de Néstor Gorosito. Se trata de un engranaje que involucra a todas las áreas: administración, scouting, logística, marketing. En otras palabras, un club que aprendió que la gestión moderna no se sostiene solo con historia ni hinchada, sino con planificación.

Ahí están Fernando Cabada como cabeza y gerente general, Franco Navarro como director deportivo y Franco Navarro Mandayo como gerente deportivo. Los tres máximos responsables en establecer una estructura adecuada para Gorosito.

Alianza encontró en su organigrama deportivo un blindaje contra el caos. El directorio apostó por profesionalizar puestos clave, fortalecer la gestión financiera y descentralizar las responsabilidades. El resultado está a la vista: estabilidad económica, crecimiento patrimonial y un equipo competitivo.

¿Qué sigue?

Consolidar el crecimiento en títulos. Sin títulos la inversión, el riesgo y las grandes apuestas se hacen menos exitosas. Alianza Lima debe pelear por el pase a semifinales ante la U de Chile y el riesgo de ser eliminado es 50/50. En cuanto al torneo local, el cuadro íntimo está a seis puntos del líder Universitario. En la Liga 1 el drama es mayor: no campeonar se traduce en la posibilidad de ver el tricampeonato del archirrival.

Este jueves en Coquimbo Alianza Lima se juega mucho: la revancha del 2010 ante la U de Chile, la posibilidad de avanzar a semifinales y seguir compitiendo a nivel internacional, la oportunidad de quedar entre los mejores del continente y desterrar por completo aquella versión de club que sumaba los peores récords internacional. Pero sobre todo, Alianza Lima se juega la gran oportunidad de traducir este éxito de gestión en un resultado consumible para el hincha: el éxito deportivo.

Si Alianza Lima logra superar la fase ante U de Chile y alcanza semifinales, recibirá 800 mil dólares más en premios. Y si llega a la final, se habrá asegurado al menos 2 millones de dólares más. Eso sí, alcanzar semifinales lo obligará a mantener un calendario ajustado hasta finales de octubre, lo que puede distraer el enfoque en el torneo local. El riesgo también implica perder ambos torneos. ¿Estará Alianza Lima preparado para enfrentar todos los escenarios?

